Una iniciativa para luchar por el síndrome de piel de mariposa en El Ejido Se desarrollará el 6 de septiembre junto a la playa de Poniente de Almerimar y contará con cinco modalidades

La presentación de esta iniciativa se llevaba a cabo en el Ayuntamiento de El Ejido.

J. C. El Ejido Miércoles, 3 de septiembre 2025, 22:34

Ya está todo preparado para que el próximo sábado, 6 de septiembre, se dispute en Almerimar la II Ruta Anfibia 091 por Tierra y por Mar organizada por la Comisaría de la Policía Nacional de El Ejido con la colaboración y la implicación del Ayuntamiento de El Ejido, a través del Instituto Municipal de Deportes, la Diputación Provincial de Almería y numerosas empresas que están respaldando esta iniciativa.

María José Martín, concejal de Deportes; María Luisa Cruz, diputada delegada especial de Igualdad y Familia; y César Mantero Gómez, inspector de Policía y secretario de la Comisaría Local de Policía Nacional de El Ejido; han dado a conocer hoy en la Sala de Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento los detalles de esta cita que une deporte y solidaridad.

María José Martín ha felicitado «a la Comisaría de la Policía Nacional de El Ejido por su iniciativa a la hora de dar continuidad a una competición de estas características en nuestro municipio, que tiene por finalidad acercar a la población el número de teléfono 091 como contacto permanente de la Policía Nacional y el ciudadano».

«Otro de los objetivos es que no solo se trata de una competición, sino que también conjuga convivencia y diversión entre los participantes y espectadores que van a poder disfrutar de los valores propios del deporte, así como de numerosas sorpresas durante esa mañana».

Además, se trata de una prueba solidaria, el dinero recaudado va a ir destinado a ayudar a otras personas. En concreto a tres ejidenses afectados por la 'Piel de Mariposa': Bruno, Mohamed y Patricia.

La diputada provincial, María Luisa Cruz, ha puesto en valor esta carrera solidaria 'Ruta Anfibia 091 – El Ejido': «El deporte juega un papel fundamental para llevar una vida saludable y refuerza el dinamismo social y económico. Además, esta carrera tiene fines solidarios, ya que lo recaudado irá destinado a tres personas afectadas por el Síndrome de Piel de Mariposa». Por último, Cruz ha puesto en valor que «desde la Diputación de Almería vamos a seguir apostando por actividades que fomentan los hábitos saludables, a la vez que son solidarias» y ha animado a todos los almerienses a participar el próximo 6 de septiembre en esta prueba, que se celebra junto al campo de Rugby de Almerimar.

La competición arrancará a las 9.30 horas y tendrá como punto de salida y llegada la playa de Poniente de Almerimar, junto al Campo de Rugby. La distancia será de 4,5 kilómetros, con obstáculos y recorridos por agua.

Dispondrá de cinco modalidades para competir, individual masculina y femenina, parejas, equipos con cuatro integrantes, familias y personas con movilidad reducida. También se ha habilitado el dorsal solidario para aquellas personas que no quieran o no puedan competir, pero sí quieran contribuir con esta causa.

Por su parte, César Mantero ha agradecido «la colaboración tanto del Ayuntamiento como de la Diputación las empresas que nos están ayudando a hacer posible este evento» y ha explicado que «el espíritu de la prueba es el de integrar a toda la sociedad, ya que la carrera se puede hacer a todos los ritmos. Lo importante es superarlo todos juntos».

El evento dispondrá de punto de avituallamiento, bolsa del corredor con camiseta técnica conmemorativa y un pack de regalo de patrocinadores, medallas a los participantes y trofeos a los tres primeros clasificados en las categorías individual, parejas y equipos. Sumará acciones complementarias como stands de patrocinadores y exposición de vehículos policiales.

El plazo de inscripción estará abierto hasta el viernes, 5 de septiembre, a las 11.00 horas y se puede formalizar en www.cruzandolameta.es. Hay disponibles hasta 400 dorsales.

Por último, la edil ha animado «a todos a que participen en esta carrera, ya sea compitiendo o con el dorsal solidario, ya que se trata de una prueba especial y divertida que nos aportará momentos inolvidables en un enclave natural único y privilegiado como es Almerimar y además servirá para ayudar a mejorar la calidad de vida de estos tres ejidenses».