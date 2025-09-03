Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Ejido

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La presentación de esta iniciativa se llevaba a cabo en el Ayuntamiento de El Ejido. IDEAL

Una iniciativa para luchar por el síndrome de piel de mariposa en El Ejido

Se desarrollará el 6 de septiembre junto a la playa de Poniente de Almerimar y contará con cinco modalidades

J. C.

El Ejido

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 22:34

Ya está todo preparado para que el próximo sábado, 6 de septiembre, se dispute en Almerimar la II Ruta Anfibia 091 por Tierra y por Mar organizada por la Comisaría de la Policía Nacional de El Ejido con la colaboración y la implicación del Ayuntamiento de El Ejido, a través del Instituto Municipal de Deportes, la Diputación Provincial de Almería y numerosas empresas que están respaldando esta iniciativa.

María José Martín, concejal de Deportes; María Luisa Cruz, diputada delegada especial de Igualdad y Familia; y César Mantero Gómez, inspector de Policía y secretario de la Comisaría Local de Policía Nacional de El Ejido; han dado a conocer hoy en la Sala de Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento los detalles de esta cita que une deporte y solidaridad.

María José Martín ha felicitado «a la Comisaría de la Policía Nacional de El Ejido por su iniciativa a la hora de dar continuidad a una competición de estas características en nuestro municipio, que tiene por finalidad acercar a la población el número de teléfono 091 como contacto permanente de la Policía Nacional y el ciudadano».

«Otro de los objetivos es que no solo se trata de una competición, sino que también conjuga convivencia y diversión entre los participantes y espectadores que van a poder disfrutar de los valores propios del deporte, así como de numerosas sorpresas durante esa mañana».

Además, se trata de una prueba solidaria, el dinero recaudado va a ir destinado a ayudar a otras personas. En concreto a tres ejidenses afectados por la 'Piel de Mariposa': Bruno, Mohamed y Patricia.

La diputada provincial, María Luisa Cruz, ha puesto en valor esta carrera solidaria 'Ruta Anfibia 091 – El Ejido': «El deporte juega un papel fundamental para llevar una vida saludable y refuerza el dinamismo social y económico. Además, esta carrera tiene fines solidarios, ya que lo recaudado irá destinado a tres personas afectadas por el Síndrome de Piel de Mariposa». Por último, Cruz ha puesto en valor que «desde la Diputación de Almería vamos a seguir apostando por actividades que fomentan los hábitos saludables, a la vez que son solidarias» y ha animado a todos los almerienses a participar el próximo 6 de septiembre en esta prueba, que se celebra junto al campo de Rugby de Almerimar.

La competición arrancará a las 9.30 horas y tendrá como punto de salida y llegada la playa de Poniente de Almerimar, junto al Campo de Rugby. La distancia será de 4,5 kilómetros, con obstáculos y recorridos por agua.

Dispondrá de cinco modalidades para competir, individual masculina y femenina, parejas, equipos con cuatro integrantes, familias y personas con movilidad reducida. También se ha habilitado el dorsal solidario para aquellas personas que no quieran o no puedan competir, pero sí quieran contribuir con esta causa.

Por su parte, César Mantero ha agradecido «la colaboración tanto del Ayuntamiento como de la Diputación las empresas que nos están ayudando a hacer posible este evento» y ha explicado que «el espíritu de la prueba es el de integrar a toda la sociedad, ya que la carrera se puede hacer a todos los ritmos. Lo importante es superarlo todos juntos».

El evento dispondrá de punto de avituallamiento, bolsa del corredor con camiseta técnica conmemorativa y un pack de regalo de patrocinadores, medallas a los participantes y trofeos a los tres primeros clasificados en las categorías individual, parejas y equipos. Sumará acciones complementarias como stands de patrocinadores y exposición de vehículos policiales.

El plazo de inscripción estará abierto hasta el viernes, 5 de septiembre, a las 11.00 horas y se puede formalizar en www.cruzandolameta.es. Hay disponibles hasta 400 dorsales.

Por último, la edil ha animado «a todos a que participen en esta carrera, ya sea compitiendo o con el dorsal solidario, ya que se trata de una prueba especial y divertida que nos aportará momentos inolvidables en un enclave natural único y privilegiado como es Almerimar y además servirá para ayudar a mejorar la calidad de vida de estos tres ejidenses».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los patios de 13 colegios de Granada abrirán los sábados por la tarde durante el curso
  2. 2

    ¿Qué requisitos tiene que tener un bajo para poder convertirse en vivienda?
  3. 3

    La posible llegada de Aguado al Granada se trunca
  4. 4

    La falta de vivienda impulsa la reconversión de 149 bajos comerciales en pisos este año
  5. 5

    El Granada negocia el fichaje del pivote Álvaro Aguado en el mercado libre
  6. 6

    Oficial: el Granada ficha a Rubén Alcaraz
  7. 7

    El turístico funicular de La Gloria en Lisboa descarrila y deja al menos 15 muertos y una veintena de heridos
  8. 8

    El PSOE de Churriana critica la contratación de Henry Méndez para sus fiestas
  9. 9

    Dos imprudencias provocan el incendio de Maracena y otro en el camino de los Neveros
  10. 10

    Rubén Alcaraz aparece como opción del Granada CF

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Una iniciativa para luchar por el síndrome de piel de mariposa en El Ejido

Una iniciativa para luchar por el síndrome de piel de mariposa en El Ejido