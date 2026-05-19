Inician las nuevas excavaciones en el Yacimiento de Ciavieja

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora y la concejal de Cultura, Elena Gómez, han asistido al comienzo de las nuevas excavaciones que se están ... llevando a cabo en el Yacimiento de Ciavieja, que tienen como objetivo ampliar la superficie excavada y obtener más información sobre las termas murgitanas ya descubiertas y sobre la muralla prerromana documentada en campañas anteriores.

La redacción y ejecución de esta actuación, que contempla la excavación, conservación y puesta en valor cultural fue adjudicada a la Universidad de Almería y cuenta con un presupuesto municipal de 99.704 euros.

Góngora ha señalado que «nuestro objetivo pasa por continuar avanzando con las excavaciones, investigación, conservación y musealización del Yacimiento y con la divulgación de nuestro patrimonio».

Un equipo científico interdisdiplinar, liderado por la doctora Carmen Ana Pardo, está siendo el encargado de documentar, interpretar y difundir nuevos datos del pasado de El Ejido a través de la exhumación y estudio de restos constructivos, artefactuales, fauna, malacofauna, palinología, antropología y arqueobotánica. Estos elementos ayudarán a mostrar una imagen completa de las sociedades pasadas y del entorno físico en el que habitaron de manera ininterrumpida cientos de generaciones humanas.

El proyecto contempla la ampliación hacia el norte del sondeo de seiscientos metros cuadrados de superficie ya excavado, con el objetivo de exhumar y completar la lectura de una serie de estancias de gran interés, sólo parcialmente conocidas en la actualidad; además de documentar parte de la cara exterior del lienzo de la muralla prerromana, abandonada tras la victoria de Roma en la Segunda Guerra Púnica.

Este nuevo proyecto viene a completar al que se ejecutó en el yacimiento entre los años 2020 y 2022 en el marco de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (EDUSI). Fruto de esa intervención se pudo descubrir la documentación de varias estancias de un edificio termal murgitano, instalaciones públicas en uso entre los siglos I y III d.C; y también se documentó parte del lienzo de una monumental muralla prerromana, que delimitaba por el sur la ciudad ibero-púnica precedente a la Murgi romana.

El Yacimiento Arqueológico de Ciavieja, inscrito en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz (CGPHA) en 2017, es prácticamente único en Andalucía, por la imponente secuencia estratigráfica que presenta, ya que constata una ocupación humana ininterrumpida durante más de tres mil años, tal y como han demostrado diversas investigaciones arqueológicas realizadas.