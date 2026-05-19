Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería
Suscríbete

El Ejido

  1. Portada
  2. El Ejido

Inician las nuevas excavaciones en el Yacimiento de Ciavieja

El fin es obtener más información sobre las termas murgitanas y la muralla prerromana

Regala esta noticia
Añádenos en Google
Una visita al yacimiento.
Una visita al yacimiento. (IDEAL)

Javier Cortés

El Ejido

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora y la concejal de Cultura, Elena Gómez, han asistido al comienzo de las nuevas excavaciones que se están ... llevando a cabo en el Yacimiento de Ciavieja, que tienen como objetivo ampliar la superficie excavada y obtener más información sobre las termas murgitanas ya descubiertas y sobre la muralla prerromana documentada en campañas anteriores.

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Inicia sesión Suscríbete

Reporta un error

[]

Inician las nuevas excavaciones en el Yacimiento de Ciavieja

[]

Inician las nuevas excavaciones en el Yacimiento de Ciavieja