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El IMD saca a licitación las Escuelas Deportivas Municipales para las próximas dos temporadas

Las Escuelas Deportivas Municipales cierra la temporada 2025/2026 con una participación histórica de 5.264 alumnos

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Un momento de la reunión.

Javier Cortés

El Ejido

El Consejo Rector del Instituto Municipal de Deportes aprobó en su última sesión los expedientes de contratación relacionados con las Escuelas Deportivas Municipales para las ... temporadas 2026/2027 y 2027/2028, con el objetivo de continuar reforzando una oferta deportiva amplia, diversa y de calidad, adaptada a todas las edades y perfiles de la población.

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