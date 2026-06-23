El IMD saca a licitación las Escuelas Deportivas Municipales para las próximas dos temporadas

El Consejo Rector del Instituto Municipal de Deportes aprobó en su última sesión los expedientes de contratación relacionados con las Escuelas Deportivas Municipales para las ... temporadas 2026/2027 y 2027/2028, con el objetivo de continuar reforzando una oferta deportiva amplia, diversa y de calidad, adaptada a todas las edades y perfiles de la población.

El alcalde, Francisco Góngora, junto a la concejala de Deportes, María José Martín, presidieron este órgano, donde destacó que «seguimos trabajando por ofrecer unas Escuelas Deportivas Municipales de calidad, con actividades adaptadas a todos los perfiles y edades, que fomenten la actividad física, el bienestar y la participación». Asimismo, señalaron que «estas contrataciones permiten garantizar la continuidad de servicios muy demandados por los usuarios y seguir fortaleciendo la oferta deportiva municipal».

La temporada 2025/2026 cerró además con cifras históricas de participación en las Escuelas Deportivas Municipales, alcanzando un total de 5.264 alumnos, de los que 2.683 son menores y 2.581 adultos, repartidos en una veintena de disciplinas deportivas. De los usuarios adultos, 1.981 corresponden a Escuelas Deportivas Municipales y 600 a la sala de musculación.

Entre los acuerdos adoptados destaca la aprobación del expediente de contratación para la prestación de las Escuelas Deportivas Municipales desde septiembre a diciembre de Gimnasia Mantenimiento, Yoga, Pilates, Dance Fitness, Ciclo Indoor, Entrenamiento Funcional, Gimnasia Adaptada a la Tercera Edad y sala de musculación del Instituto Municipal de Deportes, con un importe de 111.799 euros.

Por otra parte, el Consejo Rector también aprobó el expediente de contratación correspondiente a las Escuelas Deportivas Municipales desde septiembre a diciembre de Atletismo, Baile Moderno y Multideporte, Pádel, Aula de Naturaleza y Remo y Piragüismo para las temporadas 2026/2027 y 2027/2028. En este caso, la contratación se estructura en cinco lotes, con una consignación económica global de 39.512 euros.

El IMD trabaja en fomentar hábitos de vida saludables, promover la práctica deportiva entre la población y seguir consolidando una programación deportiva municipal diversa, accesible y adaptada a las necesidades de los vecinos del municipio.