El IMD retoma su programa con una ruta por Sierra Nevada

J. C. El Ejido Domingo, 28 de septiembre 2025, 17:36

El Instituto Municipal de Deportes ha retomado su programa de Medio Ambiente y Naturaleza 2025 tras el parón estival con una sugerente y atractiva propuesta de ruta por el sendero Virgen de las Nieves, que tendrá lugar el próximo 28 de septiembre y para la que ya están abiertas las inscripciones.

Una ruta circular de dificultad baja y una duración aproximada de tres horas que discurrirá por pistas forestales y sendas.

Durante el recorrido, los participantes podrán disfrutar, en su tramo inicial, del majestuoso paisaje que brinda el barranco de San Juan, en pleno Parque Nacional de Sierra Nevada, y llegarán al monumento a la Virgen de las Nieves, inaugurado en 1968, a escasos metros de la divisoria que limita el Parque Natural con el Parque Nacional de Sierra Nevada.

Las inscripciones se pueden realizar en la Casa del Deporte o de manera online a través de la web del IMD hasta completar aforo y la salida tendrá lugar el 28 de septiembre a las 7.30 horas desde el Pabellón de El Ejido.