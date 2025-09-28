Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Cartel anunciador. R. I.

El IMD retoma su programa con una ruta por Sierra Nevada

El Ejido ·

Durante el recorrido, los participantes podrán disfrutar, en su tramo inicial, del majestuoso paisaje que brinda el barranco de San Juan, en pleno Parque Nacional de Sierra Nevada

J. C.

El Ejido

Domingo, 28 de septiembre 2025, 17:36

El Instituto Municipal de Deportes ha retomado su programa de Medio Ambiente y Naturaleza 2025 tras el parón estival con una sugerente y atractiva propuesta de ruta por el sendero Virgen de las Nieves, que tendrá lugar el próximo 28 de septiembre y para la que ya están abiertas las inscripciones.

Una ruta circular de dificultad baja y una duración aproximada de tres horas que discurrirá por pistas forestales y sendas.

Durante el recorrido, los participantes podrán disfrutar, en su tramo inicial, del majestuoso paisaje que brinda el barranco de San Juan, en pleno Parque Nacional de Sierra Nevada, y llegarán al monumento a la Virgen de las Nieves, inaugurado en 1968, a escasos metros de la divisoria que limita el Parque Natural con el Parque Nacional de Sierra Nevada.

Las inscripciones se pueden realizar en la Casa del Deporte o de manera online a través de la web del IMD hasta completar aforo y la salida tendrá lugar el 28 de septiembre a las 7.30 horas desde el Pabellón de El Ejido.

