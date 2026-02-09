Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Regalos para los ganadores del evento. IDEAL

El IMD realiza el sorteo de regalos de la San Silvestre

El Ejido ·

En la pasada edición hubo más de 1500 participantes

J. C.

El Ejido

Lunes, 9 de febrero 2026, 00:52

Comenta

El Instituto Municipal de Deportes (IMD) ha llevado a cabo este pasado miércoles el sorteo de regalos de la XXXVIII Carrera Urbana San Silvestre de ... El Ejido, que se tuvo que aplazar el día de la prueba, el 28 de diciembre de 2025, a causa de las inclemencias meteorológicas.

