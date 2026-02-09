El IMD realiza el sorteo de regalos de la San Silvestre

El Instituto Municipal de Deportes (IMD) ha llevado a cabo este pasado miércoles el sorteo de regalos de la XXXVIII Carrera Urbana San Silvestre de ... El Ejido, que se tuvo que aplazar el día de la prueba, el 28 de diciembre de 2025, a causa de las inclemencias meteorológicas.

El sorteo, que se ha transmitido en directo a través del canal de Youtube del Ayuntamiento y cuyo vídeo se puede consultar en el siguiente enlace (https://www.youtube.com/live/vHwZWSM4LjM), se ha llevado a cabo a través de un programa informático en el que se han registrado los más de 1.500 dorsales de los atletas tanto adultos como infantiles inscritos en esta edición.

La concejal de Deportes, María José Martín, ha sido la encargada de dar a conocer el nombre de los seis premiados, a los que además se les notificará el premio y que podrán recogerlos en la Casa del Deporte presentando su DNI.

Los seis premiados han sido: Lucía López Castillo, dorsal 2302, que ha ganado unas zapatillas deportivas donadas por Run Ejido; Adrián García Vinagre, dorsal 2502, que recibirá un lote de regalos deportivos donados por Run Ejido; Adriana Berenguel García, dorsal 2741, que ha ganado una Tablet donada por NeuroVita Ejido; Desiré Figueredo Yebra, dorsal 837, que ha ganado una bicicleta por gentileza de Victoria Cycling; Valeria Fernández Camacho, dorsal 2833, que ha ganado un lote de regalos deportivos por gentileza de Run Ejido, y Pablo Arjona Ruiz, dorsal 727, que recibirá una bicicleta donada por NeuroVita Ejido.