El IMD propone descubrir el Desierto de Tabernas en una nueva ruta senderista

El Instituto Municipal de Deportes llevará a cabo el próximo domingo 26 de octubre una nueva salida senderista dentro del programa de Medio Ambiente y Naturaleza 2025 que llevará a los participantes en esta ocasión a descubrir un espacio peculiar y único de la provincia de Almería como es el Desierto de Tabernas

Una ruta circular de dificultad baja y una duración aproximada de tres horas que discurrirá por senderos, ramblas y caminos, comenzando en los escenarios cinematográficos Mini-Hollywood y pasando por otros escenarios que simulan un poblado mexicano y el Oasis, además de otros espacios como el Barranco del Cautivo.

Este sendero de Pequeño Recorrido (PR-A269) por un Paraje Natural Protegido desde 1989 por su belleza especial, recorrerá un paisaje árido, pero no exento de interés ecológico y que además ha sido escenario de numerosas películas del oeste y otras destacadas producciones cinematográficas como 'Lawrence de Arabia', 'La Muerte tenía un Precio', 'Como gané la guerra', 'Mercenarios sin Gloria', 'Caza Implacable', 'Las Aventuras del Joven Indiana Jones' o 'Exodus', entre otras, además de ser escenario para importantes series de televisión como 'Juego de Tronos'.

El continuo levantamiento de las cadenas montañosas que circundan este espacio, así como su peculiar clima, han hecho que se modele uno de los paisajes erosivos más impresionantes del continente europeo y que se ha llevado a cabo por procesos naturales sin que la intervención humana haya sido patente.

Hace unos 10 millones de años el mar se extendía por esta depresión, en cuyos taludes se depositaron gran cantidad de materiales blandos que, al retirarse el mar, quedaron expuestos a los procesos erosivos. De esta forma el paraje natural ofrece una variedad de recursos de gran Interés.

Las inscripciones se pueden realizar en la Casa del Deporte o de manera online a través de la web del IMD hasta completar aforo y la salida tendrá lugar el 26 de octubre a las 7.30 horas desde el Pabellón de El Ejido.