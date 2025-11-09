Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Cartel anunciador de la actividad. R. I.

El IMD prepara una salida del Programa de Medio Ambiente y Naturaleza para este domingo

El Ejido ·

La salida tendrá lugar el domingo 9 de noviembre a las 7.30 horas desde el Pabellón de El Ejido

J. C.

Domingo, 9 de noviembre 2025, 12:30

El Instituto Municipal de Deportes ha preparado para este domingo una nueva salida senderista dentro de su Programa de Medio Ambiente y Naturaleza 2025.

La ... penúltima salida del año tendrá como destino Cabo de Gata, con un recorrido circular fácil de unas tres horas de duración, que recorrerá senderos y carretera, a través del que descubrir uno de los espacios con más encanto de la provincia de Almería.

