El IMD prepara una salida del Programa de Medio Ambiente y Naturaleza para este domingo

La salida tendrá lugar el domingo 9 de noviembre a las 7.30 horas desde el Pabellón de El Ejido

J. C. Domingo, 9 de noviembre 2025, 12:30 Comenta Compartir

El Instituto Municipal de Deportes ha preparado para este domingo una nueva salida senderista dentro de su Programa de Medio Ambiente y Naturaleza 2025.

La ... penúltima salida del año tendrá como destino Cabo de Gata, con un recorrido circular fácil de unas tres horas de duración, que recorrerá senderos y carretera, a través del que descubrir uno de los espacios con más encanto de la provincia de Almería.

En este sentido, Cabo de Gata-Níjar cuenta con los 50 kilómetros de costa acantilada mejor conservada del litoral mediterráneo europeo. El recorrido también llevará a los participantes por el Cerro de Vela Blanca, que es el acantilado más elevado del Parque Natural Cabo de Gata-Nijar y sobre el que se levanta la torre vigía del siglo XVIII. Discurre por el extremo Sur de la sierra volcánica, conformando uno de los tramos del litoral más emblemáticos que contiene las calas y playas más conocidas y frecuentadas como son Cala Carbón, La Media Luna y Mónsul. Asimismo, la ruta senderista llevará a los participantes por distintos espacios del Parque Natural de Cabo de Gata. La salida tendrá lugar el domingo 9 de noviembre a las 7.30 horas desde el Pabellón de El Ejido.

