El IMD organiza dos salidas senderistas para disfrutar de la naturaleza en marzo y mayo

El Instituto Municipal de Deportes de El Ejido ha organizado dos salidas de senderismo para los meses de marzo y mayo, con los que invita ... a los ejidenses a descubrir nuevos rincones tanto de la provincia como de otras zonas de la geografía andaluza y disfrutar de la naturaleza.

La primera de las salidas tendrá lugar el próximo domingo 8 de marzo, con el Parque Natural Cabo de Gata- Pozo de los Frailes como destino. Una ruta fácil, de unas tres horas de duración, en la que los participantes recorrerán un total de 10 kilómetros de un sendero lineal, a lo largo del cual podrán disfrutar de paisajes espectaculares, esteparios y de alto valor histórico.

Y es que el Cortijo del Fraile es uno de los lugares más destacados del Parque Natural, famoso tanto por su valor literario, debido a su vinculación con la obra 'Bodas de Sangre', de Lorca, y 'Puñal de Claveles', de Carmen de Burgos, como por su arquitectura tradicional.

Una cita con la naturaleza para la que ya están abiertas las inscripciones desde este lunes 23 de febrero, tanto de manera presencial en la Casa del Deporte como de forma online a través del enlace https://cronos.elejido.es/Login (previa alta como usuario online del IMD).

Por otra parte, la segunda de las propuestas del IMD es un sendero por el barranco de la Coladilla, la zona de Cuevas de Nerja, Sierra de Tejeda, Almijara y Alhama de Málaga, que se llevará a cabo el 3 de mayo.

Un recorrido durante el que poder observar formaciones rocosas de distintas tonalidades y andar entre pinares, disfrutando del olor del tomillo, entre enebro, y palmito, con vistas espectaculares.