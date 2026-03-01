Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Ejido

El IMD organiza dos salidas senderistas para disfrutar de la naturaleza en marzo y mayo

Con este evento se invita a los ejidenses a descubrir nuevos rincones tanto de la provincia como de otras zonas de la geografía andaluza

Domingo, 1 de marzo 2026, 03:57

El Instituto Municipal de Deportes de El Ejido ha organizado dos salidas de senderismo para los meses de marzo y mayo, con los que invita ... a los ejidenses a descubrir nuevos rincones tanto de la provincia como de otras zonas de la geografía andaluza y disfrutar de la naturaleza.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

