El Ejido

Una partida de ping pong en la Plaza Mayor de El Ejido. R. I.

El IMD incorpora una nueva modalidad a las Escuelas Deportivas Municipales

El Ejido ·

Esta disciplina se va a impartir para adultos y niños en el Pabellón de El Ejido todos los sábados en horario de 10.00 horas a 11.30 horas y los interesados pueden inscribirse en la Casa del Deporte

J. C.

El Ejido

Martes, 11 de noviembre 2025, 20:04

Comenta

El Instituto Municipal de Deportes ha incorporado en este curso 2025/26 el tenis de mesa inclusivo como una nueva modalidad de las Escuelas Deportivas. ... Esta disciplina se va a impartir para adultos y niños en el Pabellón de El Ejido todos los sábados en horario de 10.00 horas a 11.30 horas y los interesados pueden inscribirse en la Casa del Deporte.

