El IMD incorpora una nueva modalidad a las Escuelas Deportivas Municipales
El Ejido ·Esta disciplina se va a impartir para adultos y niños en el Pabellón de El Ejido todos los sábados en horario de 10.00 horas a 11.30 horas y los interesados pueden inscribirse en la Casa del Deporte
J. C.
El Ejido
Martes, 11 de noviembre 2025, 20:04
El Instituto Municipal de Deportes ha incorporado en este curso 2025/26 el tenis de mesa inclusivo como una nueva modalidad de las Escuelas Deportivas. ... Esta disciplina se va a impartir para adultos y niños en el Pabellón de El Ejido todos los sábados en horario de 10.00 horas a 11.30 horas y los interesados pueden inscribirse en la Casa del Deporte.
Además, este sábado, 15 de noviembre, se va a organizar una jornada de puertas abiertas en el Pabellón, también en horario de 10.00 horas a 11.30 horas, para «dar la oportunidad de descubrir esta actividad física adaptada, inclusiva y estimulante», ha explicado la concejal de Deportes, María José Martín.
Aquellos que se decanten por esta modalidad van a poder disfrutar de un conjunto de ejercicios tenimesísticos adaptados, pensados para ajustarse al ritmo, la capacidad y la condición particular de cada persona, donde cada participante va a marcar su propio nivel de exigencia y compromiso.
Esta disciplina se suma a las casi treinta propuestas para niños y adultos que ofrece durante el curso el Instituto Municipal de Deportes a través de las EDM que abarcan desde atletismo, baile moderno, baloncesto, ciclismo, fútbol 7, fútbol sala, gimnasia rítmica, gimnasia acrobática, multideporte, voleibol, escuela de naturaleza, judo, pádel, remo, piragüismo, tenis, taekwondo, triatlón, kárate y vela, junto a la gimnasia de mantenimiento, yoga, dance fitness, ciclo indoor, gimnasia para la Tercera Edad y pilates.
