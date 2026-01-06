El IMD destina 80.000 euros para asociaciones y clubes deportivos

El Instituto Municipal de Deportes (IMD) de El Ejido ha celebrado hoy Consejo en el que se ha aprobado la convocatoria de subvenciones municipales que ... se va a destinar a clubes deportivos federados, asociaciones y deportistas individuales federados con una cuantía total de 80.000 euros.

El alcalde, Francisco Góngora, ha presidido la reunión del Consejo Rector del IMD en el que se ha adoptado este acuerdo, junto a la concejal de Deportes, María José Martín. La partida presupuestaria destinada a estas ayudas con las que contribuir a fomentar el deporte y dar respaldo al asociacionismo deportivo del municipio, se incrementa este año con respecto a la pasada edición.

El alcalde, Francisco Góngora, ha subrayado «el esfuerzo que se hace para incrementar progresivamente la cantidad económica que destinamos, porque sabemos que necesitan de ayudas con las que poder seguir realizando la gran labor que hacen de fomento del deporte y manteniendo el gran nivel competitivo que demuestran temporada tras temporada».

Han podido acogerse aquellos clubes deportivos y otras asociaciones del municipio que están convenientemente inscritos en el Registro con una antigüedad mínima de 1 año y se encuentran federados durante el año 2025 y los practicantes de deportes individuales o de equipo sin club asociado, residentes en El Ejido y federados también durante el año 2025. La concesión de las subvenciones se realiza de acuerdo con los criterios de valoración previamente fijados en las bases reguladoras y en la convocatoria.

El regidor ejidense ha recordado «nuestro objetivo es seguir apostando por el deporte, acondicionando, mejorando e incrementando los espacios y trabajando estrechamente con los clubes, avanzando así en nuestra apuesta por el fomento del deporte entre nuestros menores, que contribuye a su desarrollo físico y emocional, y la promoción de hábitos de vida saludables».