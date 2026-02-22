El IMD aprueba cerca de 400.000 euros para Escuelas Municipales

El Consejo Rector del Instituto Municipal de Deportes (IMD) ha aprobado una inversión por valor de 395.000 euros destinada a sufragar los gastos de ... gestión y desarrollo de las Escuelas Deportivas Municipales durante los seis primeros meses del año, de enero a junio.

Una fuerte inversión con la que garantizar la continuidad a más de una veintena de modalidades deportivas diferentes que a lo largo del curso académico se desarrollan dirigidas tanto a escolares como a adultos.

El alcalde, Francisco Góngora, ha presidido la reunión del Consejo Rector del IMD en el que se ha adoptado este acuerdo, junto a la concejal de Deportes, María José Martín.

El primer edil ha incidido en que «El Ejido es un municipio activo, donde cada vez son más las personas que se suman a la práctica deportiva y nuestro compromiso es trabajar para dar respuesta cada año a ese aumento paulatino con una oferta que responda a las preferencias de los ciudadanos y con un servicio de calidad».

Este curso 2025-2026 cuenta con más de 3.500 menores inscritos en las 20 disciplinas deportivas ofertadas que incluyen propuestas que van desde baile moderno, pasando por baloncesto, ciclismo, fútbol 7, fútbol sala, gimnasia rítmica, judo, pádel o tenis, entre otros.

A ellas se suman las modalidades deportivas dirigidas a adultos, que este año cuenta con más de 1.500 personas matriculadas. Las Escuelas Deportivas Municipales de Adultos contemplan propuestas como Gimnasia de Mantenimiento, Yoga, Dance Fitness, Ciclo Indoor, Gimnasia para la Tercera Edad y Pilates, así como sala de musculación. Propuestas que llegan a todos los núcleos de población del municipio y que este año cuentan con más de 80 grupos.