El IMD amplía en 100 los dorsales de la Media Maratón 'Ciudad de las Hortalizas'

El Instituto Municipal de Deportes ha ampliado en 100 los dorsales disponibles para la categoría de adultos (21k, 10,5k y 5k) de la Media ... Maratón 'Ciudad de las Hortalizas', debido a la alta demanda de la prueba deportiva, que ayer agotó los 800 dorsales que se pusieron disponibles en el primer cupo.

Esta ampliación ha sido posible gracias al refuerzo en materia de seguridad que ha experimentado la carrera, que contará con un amplio despliegue de Policía Local, Protección Civil y voluntarios de los clubes deportivos del municipio.

La prueba, que se ha consolidado como una de las principales citas deportivas de la provincia, se celebrará el próximo domingo 10 de mayo, partirá del Estadio Municipal de Santo Domingo y discurrirá por algunas de las principales vías y enclaves del municipio, como el Bulevar, la Plaza Mayor, la rotonda de Porcia Maura, el Yacimiento de Ciavieja o el entorno del Parque Municipal.

Cabe destacar que siguen abiertas, hasta el jueves 7 de mayo a las 12:00, las inscripciones para las carreras escolares, que tendrán lugar el sábado 9 de mayo a partir de las 17:00 horas en el Estadio Municipal de Santo Domingo.