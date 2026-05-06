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El IMD amplía en 100 los dorsales de la Media Maratón 'Ciudad de las Hortalizas'

Esta ampliación ha sido posible gracias al refuerzo en materia de seguridad que ha experimentado la carrera

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Plano de la media maratón
Plano de la media maratón. (IDEAL)

Javier Cortés

El Ejido

El Instituto Municipal de Deportes ha ampliado en 100 los dorsales disponibles para la categoría de adultos (21k, 10,5k y 5k) de la Media ... Maratón 'Ciudad de las Hortalizas', debido a la alta demanda de la prueba deportiva, que ayer agotó los 800 dorsales que se pusieron disponibles en el primer cupo.

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El IMD amplía en 100 los dorsales de la Media Maratón 'Ciudad de las Hortalizas'

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