Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Ejido

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Información de esta actividad. R. I.

El IMD abre el período de inscripción a la Liga Municipal de Petanca

El Ejido ·

La competición se llevará a cabo los jueves por la mañana, a partir de las 9.30 horas, en las diferentes pistas de petanca del municipio

J. C.

El Ejido

Viernes, 17 de octubre 2025, 21:25

Comenta

El Instituto Municipal de Deportes (IMD) abrió este martes el período de inscripción para formar parte de la Liga Municipal de Petanca 2025/2026, que está previsto que arranque el próximo mes de noviembre.

Así, los interesados podrán reservar su plaza hasta el 24 de octubre de forma presencial en la Casa del Deporte, de lunes a viernes, en horario de 8.30 horas a 14.00 horas, o solicitar más información en el teléfono 950 489 007. Para participar en la Liga Municipal de Petanca, las tripletas deberán tener un mínimo de tres jugadores y un máximo de cinco, y los participantes deben ser personas nacidas en 1.965 o con anterioridad a ese año.

La competición se llevará a cabo los jueves por la mañana, a partir de las 9.30 horas, en las diferentes pistas de petanca con que cuenta el municipio, y con una periodicidad quincenal. En cada jornada, las tripletas disputarán tres partidas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cinco personas intoxicadas por un incendio en un restaurante del centro de Granada
  2. 2 Así puedes conseguir tu entrada gratis a la Alhambra por el Día Internacional del Patrimonio Mundial
  3. 3 La tienda de Granada famosa por sus quesos, vermut y la sobrasada mallorquina
  4. 4 Una mujer de 64 años herida en la cabeza tras ser atropellada por el metro de Granada
  5. 5 Detenido por apuñalar en el cuello a otro joven tras una noche de fiesta en el Zaidín
  6. 6 La lluvia deja una quincena de incidencias, casas anegadas y carreteras cortadas en Íllora
  7. 7 Viernes crítico de tormentas en Granada: avisos por aguaceros y cinco horas intensas
  8. 8 Embisten a la Guardia Civil en una persecución de película en la A-92 a un narco con 864 kilos de hachís
  9. 9

    Lobato, sobre Kart Royale en Granada: «Tengo una sensación de vértigo porque esto no se ha hecho en la vida»
  10. 10 Así es el hotel de Leo Messi en un lugar privilegiado de Andalucía

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El IMD abre el período de inscripción a la Liga Municipal de Petanca

El IMD abre el período de inscripción a la Liga Municipal de Petanca