El IMD abre el período de inscripción a la Liga Municipal de Petanca

La competición se llevará a cabo los jueves por la mañana, a partir de las 9.30 horas, en las diferentes pistas de petanca del municipio

J. C. El Ejido Viernes, 17 de octubre 2025, 21:25 Comenta Compartir

El Instituto Municipal de Deportes (IMD) abrió este martes el período de inscripción para formar parte de la Liga Municipal de Petanca 2025/2026, que está previsto que arranque el próximo mes de noviembre.

Así, los interesados podrán reservar su plaza hasta el 24 de octubre de forma presencial en la Casa del Deporte, de lunes a viernes, en horario de 8.30 horas a 14.00 horas, o solicitar más información en el teléfono 950 489 007. Para participar en la Liga Municipal de Petanca, las tripletas deberán tener un mínimo de tres jugadores y un máximo de cinco, y los participantes deben ser personas nacidas en 1.965 o con anterioridad a ese año.

La competición se llevará a cabo los jueves por la mañana, a partir de las 9.30 horas, en las diferentes pistas de petanca con que cuenta el municipio, y con una periodicidad quincenal. En cada jornada, las tripletas disputarán tres partidas.