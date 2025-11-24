Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Imagen del cartel anunciador de la actividad en El Ejido. R. I.

El IMD abre las inscripciones para la carrera del año en El Ejido: la San Silvestre

Este evento se realizará el próximo 28 de diciembre

J. C.

El Ejido

Lunes, 24 de noviembre 2025, 12:27

Comenta

El Ayuntamiento de El Ejido, a través del Instituto Municipal de Deportes (IMD) abrió hace unos días las inscripciones para participar en la tradicional San ... Silvestre, última prueba deportiva del calendario del X Circuito de Carreras del municipio, que se celebrará el último domingo del año, el 28 de diciembre.

