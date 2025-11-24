El IMD abre las inscripciones para la carrera del año en El Ejido: la San Silvestre

El Ayuntamiento de El Ejido, a través del Instituto Municipal de Deportes (IMD) abrió hace unos días las inscripciones para participar en la tradicional San ... Silvestre, última prueba deportiva del calendario del X Circuito de Carreras del municipio, que se celebrará el último domingo del año, el 28 de diciembre.

«La San Silvestre llega a esta XXXVIII edición aumentando el número de dorsales con el objetivo de seguir creciendo en participación e invitando a despedir el año de la mejor manera posible que es practicando deporte y disfrutando del running en familia o con amigos», como subraya la concejala de Deportes, María José Martín.

De esta manera, se amplía de 1.100 a 1.200 el número de dorsales disponibles en categoría adulto, y de 500 a 600 las plazas disponibles para participar en las carreras escolares, para menores de hasta 15 años, con distancias adaptadas según categoría (pre-chupetines, chupetines, prebenjamines, benjamines, alevines, infantil y cadete).

La prueba volverá a tener su punto de inicio y final en el Parque de San José y la edil de Deportes anima a todos los ejidenses a que «no se pierdan nuestra San Silvestre, porque entre todos hemos conseguido no solo mantenerla sino hacerla crecer, convirtiéndola en la más antigua de la provincia de Almería», al tiempo que incide en el componente lúdico que tiene también esta última prueba del año, en la que también tiene recompensa participar disfrazado, ya que habrá premio especial al mejor disfraz grupal, así como al mejor disfraz individual en categoría adulto y al mejor disfraz individual en las carreras escolares.

Y como es tradición, al finalizar la prueba, habrá de nuevo sorteo de regalos donados por patrocinadores entre todos los participantes.

Las inscripciones se pueden realizar hasta agotar las plazas disponibles de manera presencial en la Casa del Deporte, de lunes a jueves de 8.30 a 14.00 horas y de 16.30 a 18.30 horas, así como los viernes de 8.30 a 14 horas, así como a través de la página web del IMD en imd.elejido.es.