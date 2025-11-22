Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Ejido

Un momento de la jornada en el municipio. R. I.

La III Jornada para la Prevención del Suicidio aborda la Salud Mental en los Mayores

El Ejido ·

La jornada estaba dirigida a profesionales de ámbitos como Servicios Sociales, Residencias de Mayores, Sanidad y Centros Ocupacionales de Salud Mental

J. C.

El Ejido

Sábado, 22 de noviembre 2025, 14:00

Comenta

El Teatro Municipal de El Ejido acogió el pasado martes la III Jornada para la Prevención de la Conducta Suicida, que organiza el Ayuntamiento de ... El Ejido, a través de la concejalía de Discapacidad, Salud Mental y Prevención de Adicciones, y que en esta ocasión se centra en la salud mental de las personas mayores.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

