El IES Santo Domingo se une al programa 'Para, piensa, conéctate'

Es una cifra que para algunos puede parecer muy elevada, pero es la realidad. Según el Instituto Nacional de Estadística, en España, siete de cada diez niños y adolescentes de entre diez y quince años tiene ya teléfono móvil. Y es que la pregunta es, a partir de qué edad deben tener los niños teléfono.

La respuesta está íntimamente relacionada con la casuística de cada hogar o cada familia, pero lo cierto es que el uso del teléfono ya va prácticamente unido al uso de internet. Ante estas cifras lo que parece claro es que lo importante es educar en el uso consciente, seguro y positivo de la tecnología, con un acompañamiento del menor en sus distintas etapas, y desde antes de que los menores tengan su propio dispositivo, sea un ordenador, un móvil, una tableta o una consola.

El próximo sábado se celebra el Día sin Móvil y el pasado martes el IES Santo Domingo acogió varias charlas impartidas por la Fundación Cibervoluntarios, una fundación que nació en España pero opera a nivel internacional y que nació en 2001.

Con la intención de sensibilizar a los jóvenes estudiantes en el uso saludable de Internet. Concretamente, las charlas, dirigidas a alumnos de Primero de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) se enmarcaron dentro del programa 'Para, piensa, conéctate', cuyo objetivo es evitar que la conexión a las redes termine derivando en consecuencias negativas como alteraciones del sueño, cambios de estado de ánimo, estrés o aburrimiento, fracaso escolar o aislamiento del resto de la familia.

Durante la charla, Guillermo van Sint Anneland, miembro de la Fundación Cibervoluntarios, hizo reflexionar a los estudiantes sobre conceptos como la huella digital, cómo mantener una relación sana con las redes sociales y cómo gestionar el tiempo que dedican a las pantallas y las redes sociales, para prevenir consecuencias como el Síndrome FOMO (Fear Of Missing Out) o miedo constante a perderse algo, que, aplicado a la tecnología y redes, puede llevar a los jóvenes a estar constantemente pendientes de sus dispositivos móviles, revisando, a menudo, sus redes sociales para asegurarse de no perderse ninguna actualización importante.

«Lo que intentamos es hacerles entender que la vida no es solo internet y las redes sociales, que hay vida después de internet, que dejen el móvil y que hacen uso de él, que sean conscientes a la hora de utilizarlo, que no hagan daño a los demás ni que los demás puedan hacerles daño a ellos, que creen perfiles limitados en internet, que tengan cuidado con lo que suben y que pidan ayuda en el momento que vean que les supera lo que está pasando, porque siempre van a tener a su lado a sus padres, a sus tutores o a sus profesores, en quienes más confíen».

En este sentido, se trata de la séptima charla que Guillermo van Sint Anneland ofrece en los últimos dos y tres meses en este centro educativo. Charlas que van destinadas a alumnos de Secundaria, de entre 12 y 14 años.

Este programa, que cuenta con la colaboración del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, se imparte en los centros educativos en todas las etapas, desde primaria hasta bachillerato, con el fin de educar y guiar en el buen uso de las redes sociales.