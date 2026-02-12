El IES Fuente Nueva e IES Luz del Mar ganan el III Torneo de Debate Educativo de El Ejido

El III Torneo de Debate de El Ejido organizado por la Unidad de Educación, Participación y Juventud del Ayuntamiento ya tiene ganadores: en la categoría ... de ESO ha sido el IES Luz del Mar y en la de bachiller ha sido el IES Fuente Nueva.

El concejal de Educación y Juventud, Javier Rodríguez, ha agradecido «a todos los institutos y a sus directivas que han tomado parte del torneo y a todos los estudiantes su participación en esta iniciativa que cada año va creciendo y consolidándose como una apuesta educativa de referencia en la provincia».

El Teatro Municipal ha acogido la celebración de esta gran final que se ha retransmitido en directo a través del canal de Youtube del Ayuntamiento y que, además, ha contado con más de un centenar de personas entre el público, animando desde el patio de butacas.

Una intensa mañana donde la oratoria ha sido la protagonista y que ha estado precedida de una emocionante jornada que se desarrolló ayer en el Espacio Murgijoven donde se disputaron las semifinales y que puso de relieve el buen nivel de los equipos.

La temática sobre la que han tenido que debatir los alumnos en esta edición ha girado en torno a la pregunta: ¿Los padres tienen derecho a decidir la educación que reciben sus hijos en las escuelas e institutos?

En la primera final de la mañana, en categoría de ESO, se han enfrentado dialécticamente el IES Luz del Mar, posicionándose con argumentos en contra, y el IES Francisco Montoya, posicionado a favor del tema. En este sentido, el equipo del IES Luz del Mar compuesto por Marina Alonso, Sofía Cara, Iván Ruiz y Alba Rodríguez se imponía al del IES Francisco Montoya, formado por Aya Ennaciny Bouiyeb, Salma Loukkani, Malak Ed Dokkaly y Najoua Boumleoui.

El jurado, formado por la profesora de la UAL, Verónica Membrive; y los periodistas Fran García y Davinia Piqueras, ha valorado tanto los argumentos sólidos esgrimidos por ambas partes, como el rigor, las evidencias, la línea, el lenguaje verbal y corporal o las réplicas realizadas, entre otros aspectos.

Por su parte, la segunda final de la mañana, en categoría de Bachiller, ha contado con un jurado formado por Samuel Caro, presidente de Athenaa; Rafael Quirosa, decano de la Facultad de Humanidades de la UAL; y Antonio Gerrero, profesor de la UNED de Filosofía y ha enfrentado al IES Santa María del Águila y al IES Fuente Nueva.

Una final muy igualada, en la que se ha alzado con la victoria el equipo formado por IES Fuente Nueva compuesto por María Mirón, David Ruiz, Irene Lirola y Natalia Gómez, que se imponía al equipo formado por Alaa El Abassi, Dina el Mekkaoui, Daniel Ruiz y Aya El Idrissien en representación del IES Santa María del Águila.

Asimismo, también han sido premiadas como mejores oradoras del Torneo Malak Ed Dokkaly del IES Francisco Montoya en la categoría de Secundaria, e Irene Lirola del IES Fuente Nueva, en la categoría de Bachillerato.

El concejal de Juventud y Educación, Javier Rodríguez, ha explicado que este Torneo «es una oportunidad para que el alumnado no solo mejore su capacidad de expresarse en público, sino que también aprenda a escuchar y respetar puntos de vista distintos, concibiéndose, más allá de la competición, como un espacio de encuentro donde pueden intercambiar ideas y experiencias».

Ha contado con la participación de medio centenar de alumnos de 3º y 4º de la ESO y de 1º y 2º de Bachillerato de los institutos públicos: Santa María del Águila, Murgi, Fuente Nueva, Luz del Mar, Mar Azul y Francisco Montoya y, también, el SEK Alborán. Han asistido 14 profesores, 2 de cada centro, para acompañar y coordinar a sus equipos.