El concejal de Educación, Javier Rodríguez, ha valorado el gran esfuerzo realizado por el más de medio centenar de estudiantes participantes, así como sus equipos directivos. IDEAL

El IES Fuente Nueva e IES Luz del Mar ganan el III Torneo de Debate Educativo de El Ejido

En esta edición los participantes han tenido que defender con argumentos a favor y en contra la pregunta: ¿Los padres tienen derecho a decidir la educación que reciben sus hijos en las escuelas e institutos?

J. C.

El Ejido

Jueves, 12 de febrero 2026, 01:15

Comenta

El III Torneo de Debate de El Ejido organizado por la Unidad de Educación, Participación y Juventud del Ayuntamiento ya tiene ganadores: en la categoría ... de ESO ha sido el IES Luz del Mar y en la de bachiller ha sido el IES Fuente Nueva.

