El Hospital Universitario Poniente organiza una jornada para promover el acogimiento familiar

El Hospital Universitario Poniente, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, organizó una jornada informativa sobre acogimiento ... familiar, en colaboración con la Asociación de Familias Acogedoras de Almería 'En Familia por Derecho' y Cruz Roja, entidad colaboradora en la provincia de Almería con el programa de Acogimiento Familiar de la Junta de Andalucía.

La jornada fue organizada por el Servicio de Pediatría del Hospital Universitario Poniente y contó con la presencia del director gerente del centro, Pedro Acosta; la presidenta de la Asociación de Familias Acogedoras de Almería, Raquel Rivera y la responsable del servicio de Gestión para la Adopción y el Acogimiento Familiar de Cruz Roja Almería, María del Carmen González.

La primera actividad de la jornada se desarrolló en el formato de sesión clínica hospitalaria. En ella intervinieron como ponentes la presidenta de la Asociación de Familias Acogedoras de Almería, Raquel Rivera y la responsable del servicio de Gestión para la Adopción y el Acogimiento Familiar de Cruz Roja Almería, María del Carmen González. También contó con el testimonio en primera persona de una familia acogedora de la provincia.

A lo largo de la sesión se hizo hincapié en las necesidades de los niños y niñas en acogida y en los recursos existentes para su atención, así como para dar apoyo y soporte a las familias voluntarias que colaboran en el programa de acogimiento.

La jornada continuó con una reunión de trabajo y coordinación asistencial, en la que han participado profesionales de la Unidad de Neonatología del Hospital Universitario Poniente, del Servicio de Gestión para la Adopción y el Acogimiento Familiar de Cruz Roja Almería y de la Asociación 'En Familia por Derecho'.

El director gerente del Hospital Universitario Poniente, Pedro Acosta subrayó «la estrecha colaboración entre los servicios sanitarios y sociales, especialmente en la atención a colectivos vulnerables, como son los menores tutelados». Acosta recordó que «el Hospital Universitario Poniente es además referente andaluz en la implantación de proyectos de Humanización en la asistencia, muchos de ellos relacionados con estos colectivos».

Es el caso del proyecto 'Mis Recuerdos', impulsado por la Unidad de Neonatología del Servicio de Pediatría y que tiene como objetivo ayudar a la construcción de los primeros recuerdos de los niños y niñas que nacen en el hospital y cuyas madres renuncian a su tutela y pasan a ser cuidados por familias de acogida. Este proyecto fue galardonado con el Premio Teva 'Humanizando la Sanidad' y reconocido en dos ocasiones en sus premios anuales por la Asociación 'En Familia por Derecho'.

Modalidades de Acogimiento Familiar

El acogimiento familiar es una medida complementaria y no tiene como objetivo la sustitución de la familia de origen del menor, como ocurre en el caso de la adopción. Para hacerla posible es imprescindible el compromiso social, la voluntariedad, colaboración, altruismo y solidaridad de las familias acogedoras.

Mediante esta fórmula, se delega la guarda de un menor a una persona o familia, con la obligación de velar por él, tenerlo en su compañía, alimentarlo, educarlo y procurarle una formación integral, si bien la tutela la ostentará la administración encargada en materia de protección de menores, que en Andalucía son las delegaciones territoriales de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad.

Cuando se opta por el acogimiento como medida de protección de menor, se procura en primer lugar que dicho acogimiento se produzca en el entorno familiar del menor o familia extensa. Solo en los casos en los que no resulta aconsejable para el desarrollo del menor o no hay un entorno familiar disponible, se opta por el acogimiento con una familia ajena, para proteger al niño o niña situándolos en un contexto seguro y evitar su internamiento en un centro.

La duración y características de cada acogimiento podrá variar en función de las necesidades y circunstancias del menor. El acogimiento temporal es de carácter transitorio y se promueve bien cuando existe una situación de crisis en la familia del menor que se prevé que pueda resolverse a corto plazo o bien como medida transitoria mientras se acuerda una medida más estable.

El acogimiento permanente se realiza cuando no existe previsión de que el menor pueda volver con su familia de origen y no es posible otra medida, como la adopción. En general, esta modalidad va dirigida a niños mayores de 7 años.

Otra modalidad es el acogimiento de urgencia, que se aplica en aquellos casos que requieren una intervención inmediata. Su duración es variable y se desarrolla mientras se realiza un estudio detallado de la situación del niño o niña, que permita su vuelta a su familia de origen o el establecimiento de otra medida de protección adecuada.

El acogimiento especializado puede ser de carácter temporal o permanente y está dirigido a menores con necesidades y circunstancias especiales, como grupos de hermanos o pequeños que sufran alguna enfermedad, problemas de conducta, discapacidad o secuelas por malos tratos o abusos.

Quienes estén interesados en colaborar con el programa de Acogimiento Familiar pueden solicitar información a través de Cruz Roja (almeria@cruzroja.es, teléfono 950 25 71 66) o del Servicio Provincial de Protección de Menores de la Delegación Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad.