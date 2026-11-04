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El Hospital Universitario Poniente organiza una jornada para promover el acogimiento familiar

El encuentro se ha desarrollado en colaboración con la Asociación de Familias Acogedoras de Almería y Cruz Roja

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Un momento de las jornadas celebradas en el centro sanitario.

Javier Cortés

El Ejido

El Hospital Universitario Poniente, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, organizó una jornada informativa sobre acogimiento ... familiar, en colaboración con la Asociación de Familias Acogedoras de Almería 'En Familia por Derecho' y Cruz Roja, entidad colaboradora en la provincia de Almería con el programa de Acogimiento Familiar de la Junta de Andalucía.

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