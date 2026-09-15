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El Hospital Universitario Poniente impulsa un taller de consciencia integral para profesionales

La actividad, dentro del Programa de Bienestar Laboral del centro, ha comenzado con 32 trabajadores de la Unidad de Farmacia

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El Hospital Universitario Poniente impulsa un taller de consciencia integral para profesionales

B. A.

El Ejido

El Hospital Universitario Poniente, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, ha puesto en marcha un Taller ... de Consciencia Integral dirigido a sus profesionales. La actividad, que ha comenzado en la Unidad de Farmacia Hospitalaria, forma parte del Programa de Bienestar Laboral en las Unidades con el que el centro pretende promover la salud integral de los trabajadores de las diferentes unidades.

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