El Hospital Universitario Poniente conciencia a pacientes y familiares sobre el glaucoma

El Hospital Universitario Poniente, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, se ha sumado a la celebración ... de la Semana del Glaucoma, recordando a pacientes y acompañantes la importancia del diagnóstico precoz de esta patología. Se trata de una de las principales causas de ceguera en todo el mundo y afecta a un 3% de la población. Profesionales de la Unidad de Oftalmología y del área de Consultas Externas realizaron mediciones de la tensión ocular y han ofrecido información sobre esta patología.

Durante la mañana de este martes, pacientes, acompañantes y profesionales del centro aprendieron un poco más sobre esta enfermedad ocular crónica, que provoca ceguera irreversible. En una mesa informativa, instalada en el vestíbulo de Consulta Externas, se explicaron las principales características y síntomas de esta patología, así como los tratamientos existentes en la actualidad y las formas de diagnosticarla. Además, se ofrecieron la posibilidad de someterse a un examen de la tensión ocular.

El glaucoma es una enfermedad ocular que provoca una pérdida progresiva e irreversible de la visión. Es la segunda causa de ceguera en el mundo. Para evitar la pérdida total de visión, es imprescindible obtener un diagnóstico precoz, en las fases iniciales de la enfermedad, ya que existen tratamientos que detienen su progresión.

El glaucoma puede ocurrir a cualquier edad, pero es más frecuente entre los adultos mayores, especialmente a partir de los 60 años. Inicialmente provoca un deterioro de la visión periférica y de forma progresiva, va reduciendo el campo visual. Con los tratamientos actuales, se puede detener o ralentizar el avance de la enfermedad, mejorando notablemente la calidad de vida del paciente, pero no se puede recuperar la capacidad visual perdida. Por ello, es vital la realización de controles periódicos, especialmente en personas con antecedentes familiares, el inicio temprano del tratamiento y la realización de un adecuado seguimiento.

Los principales factores de riesgo para desarrollar glaucoma es la hipertensión ocular, la existencia de antecedente familiares previos y la edad avanzada. Los estudios realizados sobre la enfermedad también muestran que es más frecuente entre las personas de raza negra.

Causas y tipos

El glaucoma se produce cuando el ojo no es capaz de drenar de forma adecuada el exceso de humor acuoso en su interior. Nuestros globos oculares producen humor acuoso de forma constante y en un ojo sano, el fluido sobrante se drena a través de un área llamada ángulo iridocorneal. Este proceso mantiene la presión intraocular estable. Sin embargo, si existe alguna dificultad en el drenaje, el fluido se acumula, haciendo que aumente la presión en el interior del ojo y dañando el nervio óptico.

Existen dos tipos principales de glaucoma: el glaucoma crónico de ángulo abierto y el glaucoma de ángulo cerrado. En el primero es el más frecuente y se desarrolla de forma gradual, cuando existe dificultad para el drenaje del humor acuoso, sin que la persona afectada sienta dolor o note en un primer momento ninguna pérdida de visión.

En el caso del glaucoma de ángulo cerrado, también llamado de ángulo estrecho, éste se produce cuando el canal de drenaje del interior del ojo es más estrecho de lo normal, lo que puede ocasionar un bloqueo brusco y un aumento rápido de la presión ocular. En estos casos, el paciente sí siente un dolor agudo en el ojo, visión borrosa, cefaleas, náuseas o puede anillos o aureolas de color. Ante estos síntomas, se debe acudir de inmediato a un centro sanitario.