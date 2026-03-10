Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Ejido

Momento de la jornada celebrada en el Hospital Universitario de Poniente. R. I.

El Hospital Universitario Poniente conciencia a pacientes y familiares sobre el glaucoma

El centro celebra la Semana Mundial de esta patología ocular ofreciendo información y consejos a pacientes y acompañantes

R. I.

Almería

Martes, 10 de marzo 2026, 23:17

Comenta

El Hospital Universitario Poniente, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, se ha sumado a la celebración ... de la Semana del Glaucoma, recordando a pacientes y acompañantes la importancia del diagnóstico precoz de esta patología. Se trata de una de las principales causas de ceguera en todo el mundo y afecta a un 3% de la población. Profesionales de la Unidad de Oftalmología y del área de Consultas Externas realizaron mediciones de la tensión ocular y han ofrecido información sobre esta patología.

