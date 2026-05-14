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El Hospital Universitario Poniente acoge las VIII Jornadas Provinciales de Bioética de Almería

El encuentro ha centrado su programa en los conflictos éticos en la atención a pacientes menores de edad

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El Hospital Universitario Poniente acoge las VIII Jornadas Provinciales de Bioética de Almería

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Almería

El Hospital Universitario Poniente ha acogido las VIII Jornadas Provinciales de Bioética, organizadas por el Comité de Ética Asistencial Poniente, que integra a profesionales del ... hospital y del Distrito Sanitario Poniente de Almería. El encuentro ha centrado su programa en los conflictos éticos que surgen en la atención a pacientes menores de edad, especialmente durante la adolescencia.

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El Hospital Universitario Poniente acoge las VIII Jornadas Provinciales de Bioética de Almería

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