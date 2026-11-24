El Hospital Universitario Poniente, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, se suma este año a la ... conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer con una exposición de carteles destinada a sensibilizar a la población general y a los propios profesionales sanitarios sobre las diferentes manifestaciones de la violencia de género. Con ello se quiere contribuir a su identificación y erradicación.

La exposición fue creada por la Comisión Interdisciplinar para la Actuación ante la Violencia de Género del centro, bajo el lema 'Cuando el miedo decide lo que dices, haces o deseas, es violencia' y puede contemplarse ya en el pasillo de Cafetería del centro hospitalario.

El objetivo de la muestra es poner el foco en comportamientos y actitudes que, en ocasiones, se encuentran normalizados en las relaciones personales y que en realidad constituyen diferentes formas de control, intimidación o maltrato psicológico hacia la mujer.

El presidente de la Comisión y especialista en Ginecología y Obstetricia del centro, Pablo Romero, señaló que «mediante esta exposición queremos transmitir la realidad de la violencia que a veces se oculta en situaciones cotidianas, de las que podemos ser testigos como profesionales y como ciudadanos de a pie y a las que muchas veces no prestamos la atención debida».

Los vocales de la comisión, Francisco Gabriel Martín y Sandra García, explicaron que «cada una de las frases que leemos en los carteles son ejemplos que nos trasladan a escenarios en los que se intenta imponer a una mujer algo que ella tiene derecho a decidir por sí misma, cómo con quién se relaciona, en qué gasta su dinero o quién accede a su intimidad».

A través de una docena de carteles, la exposición presenta escenas de la vida diaria, mediante frases que pueden parecer habituales, pero que esconden comportamientos de violencia y dominación. Expresiones como «Tu familia siempre se mete en lo nuestro», «Si no tienes nada que esconder, dame la contraseña» o «Con todo lo que hago por ti, así me lo pagas», sirven para mostrar cómo se manifiestan el aislamiento, la vigilancia, el chantaje emocional y la limitación de la autonomía de las mujeres.

Cada cartel invita al espectador a destapar una pestaña, donde se incorpora un mensaje que desmonta estas conductas y reivindica derechos fundamentales como la libertad de las mujeres para establecer relaciones personales, el respeto a su intimidad o la expresión de sus emociones, la independencia económica y la capacidad de decidir sobre el propio cuerpo. Entre los mensajes de la campaña destacan afirmaciones como 'Agradecer no es obedecer. Ayudarte no da derecho a decidir por ti', 'Tu intimidad es un derecho. La confianza no exige vigilancia' o 'Ser pareja no da derecho a su cuerpo. El consentimiento no se debe'.

La exposición dedica también una atención especial al ámbito sanitario, invitando a los profesionales a reflexionar sobre su papel en la detección de posibles situaciones de violencia de género. Mediante diferentes escenas que recrean consultas y actos asistenciales, los carteles plantean la importancia de escuchar a las mujeres sin prejuicios, prestar atención a posibles lesiones repetidas, evitar minimizar su sufrimiento y garantizar que puedan expresarse libremente y sin la presencia de posibles acompañantes que condicionen su relato. En este sentido, la campaña subraya la importancia de ofrecer una atención basada en la escucha activa, la confianza, la intimidad y el respeto.

Con esta iniciativa, el Hospital Universitario Poniente reafirma su compromiso con la prevención y la lucha contra la violencia de género, así como con la sensibilización de profesionales y ciudadanía. La exposición pretende recordar que la violencia contra las mujeres no siempre se manifiesta mediante agresiones físicas, sino que también puede estar presente en conductas de control, aislamiento, humillación, coacción e intimidación que limitan su libertad y condicionan su vida cotidiana.