 Saltar al contenido
Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería
Suscríbete

El Ejido

  1. Portada
  2. El Ejido

El Hospital de Poniente revoluciona el tratamiento de la 'piel de mariposa' en Almería con una terapia génica pionera

El centro hospitalario ejidense se convierte en el primero de la provincia en administrar un revolucionario fármaco que repara temporalmente el déficit genético de los pacientes, una medida financiada de forma pionera por la Junta de Andalucía

Regala esta noticia
Añádenos en Google
Presentación de la terapia que se va a aplicar en El Ejido.

Marcos Tárraga

El Ejido

La sanidad pública de la provincia de Almería ha alcanzado un hito médico y asistencial de primer orden a nivel nacional. El Hospital Universitario Poniente, ... ubicado en el municipio de El Ejido y dependiente del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, ha iniciado la administración en la provincia de un novedoso y revolucionario tratamiento farmacológico orientado a pacientes que padecen epidermólisis bullosa distrófica. Esta patología está catalogada como la variante más grave, dolorosa y limitante de la enfermedad rara conocida popularmente como 'piel de mariposa'. El nuevo medicamento ha demostrado científicamente una eficacia sin precedentes a la hora de cicatrizar lesiones y mejorar de forma notable la calidad de vida de los afectados, en una estrategia terapéutica que la Junta de Andalucía ha decidido financiar de forma pionera en todo el país.

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Inicia sesión Suscríbete

Reporta un error

[]

El Hospital de Poniente revoluciona el tratamiento de la 'piel de mariposa' en Almería con una terapia génica pionera

[]

El Hospital de Poniente revoluciona el tratamiento de la 'piel de mariposa' en Almería con una terapia génica pionera