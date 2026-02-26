El Hospital de Poniente renueva el vestíbulo de entrada del área de Hospitalización

El Hospital Universitario Poniente, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, va a acometer durante los próximos ... meses la reforma de dos de las zonas del centro que registran más tránsito de pacientes y acompañantes: el vestíbulo del edificio de Hospitalización y las salas de espera de consultas externas.

Ambas áreas van a ser renovadas, con una inversión conjunta de más de 850.000 euros, con el objetivo de mejorar el confort, la accesibilidad, la seguridad y la eficiencia energética de los espacios.

El delegado territorial de la Consejería de Sanidad, Juan de la Cruz Belmonte, ha informado sobre los trabajos de reforma, que se llevarán a cabo durante los próximos meses, junto al director gerente del Hospital Universitario Poniente, Pedro Acosta, y el director económico y de servicios generales, David Hidalgo.

Juan de la Cruz Belmonte ha destacado que «las obras a realizar van, por un lado, a transformar la fisonomía del vestíbulo de entrada principal del hospital y se centrarán en mejorar la Unidad de Gestoría de Usuarios, priorizando el bienestar físico y emocional de pacientes, acompañantes y profesionales, creando un espacio más funcional, más accesible y más confortable».

El delegado ha explicado que «las obras se van desarrollar en tres fases, con el objetivo de minimizar sus efectos sobre la actividad diaria que se lleva a cabo en esta zona del hospital, especialmente en Gestoría de Usuarios y en el acceso a las plantas de hospitalización».

Asimismo, ha apuntado que «en el caso de la zona de consultas externas, los trabajos se van a centrar en renovar los materiales, las instalaciones y el equipamiento, con el fin de mejorar la confortabilidad, la seguridad y la eficiencia energética».

El director gerente del Hospital Universitario Poniente, Pedro Acosta, ha señalado que «ambas obras van a tener un gran impacto visual y, en el caso del vestíbulo de Hospitalización, cambiará por completo la configuración de los espacios, para hacerlos más eficientes».

Acosta ha pedido a pacientes, acompañantes y profesionales «comprensión ante las posibles molestias que puedan producirse, y que vamos a tratar de minimizar al máximo», recordando que «el objetivo final es poner a su disposición espacios mejorados y más cómodos».

Cambios en la entrada a Hospitalización

La reforma del vestíbulo de Hospitalización supondrá una inversión de 604.850 euros y traerá consigo una renovación integral de acabados, instalaciones y mostradores de atención a usuarios. Los cambios más evidentes serán, por un lado, la creación tres despachos en la Unidad de Gestoría de Usuarios y, por otro, en la ubicación del mostrador de Información.

La actuación contempla además nuevos mostradores de atención al usuario, diseñados expresamente para ofrecer una atención más cercana, cómoda y organizada así como puestos de asistencia individualizada con mamparas acristaladas y soluciones acústicas que mejorarán la privacidad, la confidencialidad y la organización del servicio.

También se modernizará toda la red eléctrica y de comunicaciones, incluyendo una línea independiente de fibra óptica que optimizará la gestión administrativa y reducirá tiempos de espera.

Las obras contemplan la sustitución de la carpintería exterior y las puertas de acceso, incorporando sistemas adaptados a personas con movilidad reducida. El proyecto incluye la instalación de iluminación LED de alta eficiencia y bajo deslumbramiento, que mejorará la calidad lumínica y reducirá el consumo energético. Así mismo, se va a renovar el sistema de climatización, así como el de protección contra incendios y la señalización de emergencia.

La intervención en los diferentes lugares tiene también como objetivo humanizar los espacios, para lo que se incorporarán paneles decorativos en línea con la `Guía de Humanización de Espacios´ del SAS y se instalarán jardineras con plantas naturales en puntos estratégicos de circulación y espera.

Salas de espera de consultas externas

En el edificio de consultas externas se van a invertir, por su parte, 248.960 euros para reformar las salas de espera. En este caso, el objetivo es renovar materiales, instalaciones y equipamiento, para poner a disposición de pacientes y acompañantes espacios mucho más cómodos.

La obra incluirá la sustitución de los falsos techos por nuevos materiales con aislamiento acústico, reduciendo la reverberación y el ruido. Las luminarias actuales serán sustituidas por tecnología LED, que ofrece mejores resultados en cuanto a iluminación y eficiencia energética.

Se redistribuirán mamparas y espacios, mejorando la privacidad; se sustituirán puertas y revestimientos verticales y se llevará a cabo un tratamiento integral del pavimento.