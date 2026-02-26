Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Ejido

La reforma del vestíbulo de Hospitalización supondrá una inversión de 604.850 euros. IDEAL

El Hospital de Poniente renueva el vestíbulo de entrada del área de Hospitalización

El centro reformará las salas de espera de consultas externas, con una inversión de más de 850.000 euros

J. Cortés

El Ejido

Jueves, 26 de febrero 2026, 01:15

El Hospital Universitario Poniente, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, va a acometer durante los próximos ... meses la reforma de dos de las zonas del centro que registran más tránsito de pacientes y acompañantes: el vestíbulo del edificio de Hospitalización y las salas de espera de consultas externas.

