El Hospital de Poniente recibe un Premio por la Humanización de Hemodiálisis

La Fundación Renal entregó el XIV Premio Íñigo Álvarez de Toledo de Investigación en Enfermería de Nefrología al trabajo 'Evaluación de 'ERCA Acompaña' como proyecto ... humanizador en la transferencia del paciente a Hemodiálisis', impulsado por profesionales del Hospital Universitario Poniente, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS), de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias.

Estos premios tienen como objetivo promocionar la investigación nefrológica en nuestro país y representan el mayor reconocimiento otorgado en España en este ámbito. El galardón fue entregado en una ceremonia presidida por Su Majestad la Reina Doña Sofía.

El trabajo premiado analiza los resultados de un proyecto de humanización impulsado por la enfermera responsable de la consulta de Enfermedad Renal Crónica Avanzada (ERCA) del Hospital Universitario Poniente, Lola Ojeda, con la participación de los facultativos especialistas en Nefrología, Sergio García y María del Carmen Viñolo. Este proyecto se centra en ofrecer apoyo y acompañamiento a aquellos pacientes cuya evolución hace necesario el inicio del tratamiento de hemodiálisis.

Lola Ojeda explicó que «este proyecto, que forma parte del Plan de Humanización de nuestro hospital, nace con la finalidad de facilitar la integración del paciente y sus familiares y acompañantes en el entorno hospitalario con un trato personalizado, humano, respetuoso y seguro».

Cuando un paciente con Enfermedad Renal Crónica Avanzada experimenta la transición desde la consulta de ERCA a Hemodiálisis, se produce una vivencia de gran vulnerabilidad que conlleva cambios profundos en la vida del paciente. «Cualquier persona en esta situación necesita más que nunca el apoyo y cercanía de las personas que la rodean y como no, de los profesionales que la han cuidado, acompañado y preparado durante su etapa en la consulta de ERCA para la llegada de ese momento», apuntó Ojeda.

Así, desde la Consulta de Enfermería de ERCA, se ayuda al paciente a afrontar el inicio del tratamiento de diálisis, acompañándolo en sus primeros días, para garantizar la transferencia segura del paciente y dar respuesta a sus dudas, inseguridades o inquietudes.

Para Lola Ojeda, «algo tan sencillo como coger la mano de un paciente para guiarlo, acompañarlo y atravesar junto a él la puerta de la sala de tratamiento, va a suponer que se sienta comprendido, seguro y querido por los profesionales sanitarios, creando un clima de calidez, seguridad y confianza».

El proyecto se inició en el año 2021, con un alto grado de satisfacción entre pacientes y familiares, así como entre los propios profesionales que les atienden a lo largo del proceso, lo que se recoge en el trabajo de investigación premiado.

La responsable de esta iniciativa afirmó sentirse «muy emocionada por este premio que nos ha otorgado la Fundación Renal, ya que para mí es el mejor reconocimiento que puede tener una enfermera nefrológica en nuestro país, que además ha sido otorgado por un jurado compuesto por profesionales de enorme prestigio que han sido desde mis comienzos en este ámbito, grandes referentes; y con el añadido de recibirlo de manos de Su Majestad la Reina Sofía».

Fundación Renal

La Fundación Renal es una entidad sin ánimo de lucro y declarada de interés benéfico asistencial. Se creó en 1982 en memoria de Íñigo Álvarez de Toledo, un enfermo renal que dedicó su vida a la luchar por los derechos de estos pacientes. Desde entonces lleva más de 40 años dedicada a la atención integral de las personas con enfermedad renal. Su bienestar y la mejora de su calidad de vida son su razón de ser y su principal objetivo.

Esta Fundación lleva 35 años fomentando la investigación nefrológica para progresar en la prevención y curación de las enfermedades del riñón, a través de sus premios de investigación, que desde hace 26 años incluyen también un apartado específico destinado al trabajo de profesionales de Enfermería.