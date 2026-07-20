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El Hospital de Poniente recibe un Premio por la Humanización de Hemodiálisis

El proyecto 'ERCA Acompaña' fue reconocido por la Fundación Renal en una ceremonia presidida por la Reina Sofía

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El momento de la entrega del XIV Premio Íñigo Álvarez de Toledo de Investigación Enfermería de Nefrología.

Javier Cortés

El Ejido

La Fundación Renal entregó el XIV Premio Íñigo Álvarez de Toledo de Investigación en Enfermería de Nefrología al trabajo 'Evaluación de 'ERCA Acompaña' como proyecto ... humanizador en la transferencia del paciente a Hemodiálisis', impulsado por profesionales del Hospital Universitario Poniente, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS), de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias.

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El Hospital de Poniente recibe un Premio por la Humanización de Hemodiálisis

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