El Hospital de Poniente realiza una sesión de prevención de agresiones con la Policía Nacional

23/10/2026 Actualizado a las 13:45h.

El Hospital Universitario Poniente ha acogido una sesión formativa sobre prevención de agresiones, que ha contado con la colaboración de agentes del Cuerpo Nacional de ... Policía. La jornada, en la que han participado una treintena de trabajadores, ha incluido tanto aspectos teóricos, como una simulación práctica para combatir los ataques verbales y físicos que puedan producirse contra profesionales del Sistema Sanitario Público en el ejercicio de sus funciones.

La sesión ha sido promovida por la Delegación Territorial de Sanidad y Consumo, a través de la Comisión Provincial Frente a Agresiones a Profesionales del SSPA y organizada por el Área de Profesionales del centro. Ha sido impartida por el interlocutor policial sanitario de la provincia y por agentes de la Unidad Territorial de Seguridad Privada de la Brigada Provincial de la Comisaría de Almería. Esta formación está dirigida a todos los profesionales del centro, con el triple objetivo de aprender a manejar situaciones de riesgo que pueden derivar en una agresión, impulsar medidas preventivas y actuar cuando se produce un ataque verbal o físico.

Durante el taller, los efectivos de la Policía Nacional han recordado ante los asistentes que los profesionales del Sistema Sanitario Público en el ejercicio de sus funciones son considerados como una 'figura de autoridad', por lo que gozan de una mayor protección jurídica. Así, se establecen en el Código Penal penas de uno a cuatro años de prisión y multas de tres a seis meses para los delitos de atentado contra la autoridad y prisión de seis meses a tres años en el resto de los casos. Para que las autoridades policiales y jurídicas puedan actuar y puedan materializarse estas condenas, es imprescindible la interposición de la denuncia, por lo que los agentes han incidido en la necesidad de denunciar siempre este tipo de conductas.

Tras la exposición teórica por parte de los agentes, se ha desarrollado una simulación de un episodio de tensión en una consulta, entre un paciente y un facultativo, para analizar posteriormente las medidas correctas a poner en práctica en este tipo de situaciones.

Plan de Agresiones

El Plan de Prevención y Actuación frente a Agresiones de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias incorpora un programa especial de acompañamiento al profesional agredido, el denominado 'profesional guía', a través del que se habilitan canales ágiles y rápidos para que la persona que sufre una agresión, ya sea verbal o física, no esté solo momentos después de ser agredido y cuente con todas las medidas de apoyo necesarias.

El Plan facilita la simplificación de la tramitación burocrática, de manera que se pueda simultanear la cumplimentación de los documentos para evitar que el profesional tenga que recordar repetidamente lo ocurrido.

Asimismo, se contempla la adopción de medidas dirigidas a la concienciación de los pacientes y usuarios con campañas informativas explicando cómo funciona el sistema sanitario andaluz y qué puede o no puede hacer un profesional. Este desconocimiento lleva, en muchas ocasiones, a exigir cosas que sobrepasan el ámbito de actuación del profesional. Además, es fundamental que los ciudadanos tomen conciencia de que un problema nunca se resuelve con una agresión.

La formación a los profesionales cobra especial importancia y tiene una doble vertiente. Por un lado, la puesta en práctica de talleres y actividades incluidas en los planes de formación de los centros en los que los profesionales aprenden a prevenir las agresiones y a controlar situaciones conflictivas; y por otro, formación sobre qué hacer cuando se produce una agresión.