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El Hospital de Poniente realiza una sesión de prevención de agresiones con la Policía Nacional

La jornada ha incluido aspectos teóricos y prácticos para prevenir los ataques físicos y verbales a profesionales

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El Hospital de Poniente realiza una sesión de prevención de agresiones con la Policía Nacional

El Hospital Universitario Poniente ha acogido una sesión formativa sobre prevención de agresiones, que ha contado con la colaboración de agentes del Cuerpo Nacional de ... Policía. La jornada, en la que han participado una treintena de trabajadores, ha incluido tanto aspectos teóricos, como una simulación práctica para combatir los ataques verbales y físicos que puedan producirse contra profesionales del Sistema Sanitario Público en el ejercicio de sus funciones.

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