El Hospital de Poniente realiza una jornada de acogida para nuevos profesionales

El Hospital Universitario Poniente, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, celebró una jornada de acogida para nuevos ... profesionales que se incorporan al centro para reforzar su plantilla durante los meses de verano. La acogida ha contado con seis talleres informativos para dar a conocer la estructura y organización del centro, así como de aquellos servicios que se ponen a disposición del trabajador para facilitar su labor.

En el acto de bienvenida, celebrado en el Salón de Actos del Hospital, participó el equipo directivo del centro, encabezado por su director gerente, Pedro Acosta, quien dedicó unas palabras de bienvenida a las nuevas incorporaciones, explicando que «esta jornada pretende servir como una primera toma de contacto con el hospital, en la que queremos transmitir información esencial sobre nuestra forma de trabajar y los valores que la impulsan, entre los que destaca, el sentido de pertenencia y la apuesta por una atención humanizada, que busca atender con la máxima calidad, pero también con calidez».

Este acto se organiza anualmente por parte de del Área de Profesionales del Hospital Universitario Poniente, dentro de su Plan de Bienestar Laboral, con el objetivo ofrecer a quienes llegan a reforzar su plantilla una visión de conjunto de la organización, de manera que se sientan parte activa de sus unidades y servicios y conozcan al mismo tiempo las herramientas que tienen a su disposición para llevar a cabo su actividad.

En esta edición, la jornada incluyó la realización de seis presentaciones, en las que se fue ofreciendo información sobre el funcionamiento del Área de Profesionales, el trabajo de la Unidad de Apoyo a la Investigación y la Biblioteca; la vigilancia epidemiológica y la salud pública; la Prevención de Riesgos Laborales; la Seguridad del Paciente; y las estrategias de Humanización del hospital.

El acto de acogida concluyó con la recepción de las nuevas incorporaciones por parte de los gestores de cuidados y los coordinadores de las diferentes unidades en las que deberán desempeñar su labor a lo largo de los próximos meses, atendiendo a las peculiaridades concretas del trabajo en cada servicio y resolviendo cualquier posible duda de quienes acuden al centro a trabajar por primera vez.