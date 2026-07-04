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El Hospital de Poniente realiza una jornada de acogida para nuevos profesionales

Esta sesión tiene como objetivo ofrecer información básica sobre la organización del centro y los servicios de atención al trabajador

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Un momento de la jornada.

Javier Cortés

El Ejido

El Hospital Universitario Poniente, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, celebró una jornada de acogida para nuevos ... profesionales que se incorporan al centro para reforzar su plantilla durante los meses de verano. La acogida ha contado con seis talleres informativos para dar a conocer la estructura y organización del centro, así como de aquellos servicios que se ponen a disposición del trabajador para facilitar su labor.

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