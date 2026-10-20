El Hospital de Poniente promueve mensajes de apoyo a las familias por el Día del Duelo Perinatal

El Hospital Universitario Poniente, del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, puso el acento en la necesidad de ... ofrecer apoyo y comprensión a las familias que han sufrido la pérdida de su bebé durante la gestación o después del parto.

Con motivo del Día Mundial de Concienciación sobre la muerte gestacional, perinatal o neonatal (15 de octubre), el grupo de trabajo del proyecto de Humanización 'Siempre en Mí' ha impulsado la colocación de buzones en diferentes puntos del centro, invitando a pacientes, familiares y profesionales a dejar sus mensajes de apoyo para las familias afectadas.

El proyecto 'Siempre en Mí' fue desarrollado por profesionales de las unidades de Obstetricia y Ginecología, Pediatría, Salud Mental y Farmacia del Hospital Universitario Poniente, con el objetivo de ofrecer información y apoyo para las familias que han de afrontar la pérdida de su bebé. Estas pérdidas constituyen aún un tabú social, que lleva a que muchas familias lo vivan en silencio. El proyecto se basa en la evidencia científica, que demostró que unos cuidados integrales, individualizados y humanizados pueden facilitar el proceso natural de duelo.

La matrona y coordinadora del proyecto, Almudena Morales, explicó que, con motivo del Día del Duelo Perinatal, quieren «dar visibilidad a una realidad que muchas familias viven en silencio, recordando a todos los bebés que dejaron una huella imborrable, reconociendo el dolor de quienes los perdieron y reivindicando la importancia de acompañar, escuchar y respetar cada proceso de duelo».

Morales señaló que «es importante que la sociedad sea capaz de escuchar sin juzgar, acompañar sin minimizar y respetar el dolor de cada familia». Asimismo, subrayó que «a veces, no hacen falta palabras; basta con estar, reconocer el duelo, respetar sus tiempos y facilitar el acompañamiento emocional, para que ninguna familia se sienta sola ante una pérdida. En definitiva, se trata de dar más visibilidad, tener más empatía y dar más acompañamiento».

Iniciativa de los propios profesionales

El proyecto 'Siempre en Mí' surge a iniciativa de los propios profesionales que atienden a familias que han perdido a un hijo o hija y de la necesidad de contar con formación y herramientas adecuadas para poder acompañarles en estos duros momentos y prestarles el mejor cuidado posible.

El equipo de trabajo que participó en el proyecto está integrado por profesionales de Ginecología y Obstetricia, Pediatría, Salud Mental y Farmacia; y en él también colaboraron las áreas de Atención a la Ciudadanía, Anatomía Patológica, Análisis Clínicos, Radiodiagnóstico y Comunicación.

Estos profesionales desarrollaron un protocolo en el que se proporcionan herramientas a los profesionales sanitarios para acompañar a las familias y se unifican actuaciones para mejorar la atención. El documento establece una serie de líneas de trabajo para garantizar unos cuidados individualizados y empáticos, basados en el respeto y la satisfacción de las necesidades de las familias y que contempla también las diferencias culturales y religiosas de la población de la Comarca del Poniente Almeriense. A través de él se pretende ayudar a construir el proceso de duelo y ofrecer recursos y apoyo a las pacientes y sus familias.

Se desarrolló tras una extensa revisión y actualización de los protocolos médicos, así como de aspectos como la comunicación del fallecimiento del bebé o la documentación legal necesaria durante el proceso, entre otros. En el documento se protocolizan las actuaciones a seguir desde la detección de un caso en Urgencias o en una consulta de revisión, durante la dilatación, el parto, el ingreso en Ginecología o si el fallecimiento se produce durante el ingreso en Pediatría.

El trabajo incluyó la creación del símbolo 'Siempre en Mí', que se emplea en los documentos, guías y trípticos informativos, así como para señalizar aquellos espacios en los que está teniendo lugar el proceso de duelo. El logotipo, que incluye la representación de una mariposa y las huellas de los pies de un bebé, ha sido realizado y cedido por dos colaboradores voluntarios.

Cajas de recuerdos

Otro de los aspectos destacados del proyecto es el objetivo de ofrecer a los padres la posibilidad de crear recuerdos de su hijo o hija. Siempre respetando el deseo de la familia, se ofrece la posibilidad de pasar tiempo con sus bebés en el momento del nacimiento y de despedirse como deseen, proporcionándoles acompañamiento y soporte emocional. Se establecieron habitaciones específicas para el duelo perinatal y se informa a los padres de la posibilidad de realizar fotografías de su hijo o hija.

Además, 'Siempre en mí' brinda a los padres la posibilidad de contar una 'caja de recuerdo', en la que se incluye: una muselina para envolver al bebé tras el nacimiento, una mantita, un gorrito, unos patucos y un peluche, hechos a mano; un certificado de nacimiento sin validez legal, con el nombre del bebé, los datos del nacimiento y sus huellas; una pulsera identificativa y una pinza de cordón; y folletos con información para ayudarles en el afrontamiento del duelo.

Dependiendo de la edad gestacional y del tamaño del bebé, el personal sanitario que atiende a la familia personaliza esta caja de recuerdos, adaptándola a sus necesidades. La ropita de bebé de estas cajas y los peluches son elaborados por voluntarias colaboradoras y por personas usuarias del Hospital de Día de Salud Mental.

El Hospital Universitario Poniente también dispone de la llamada 'cuna de los abrazos', un dispositivo que permite mantener el cuerpo del bebé durante unas horas, para que los padres tengan el tiempo suficiente para poder despedirse.

El trabajo desarrollado por el equipo de 'Siempre en mí' también incluye un apartado dedicado al cuidado de los propios profesionales sanitarios que intervienen en un caso de pérdida perinatal y que también se ven afectados por la situación.