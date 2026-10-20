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El Hospital de Poniente promueve mensajes de apoyo a las familias por el Día del Duelo Perinatal

El grupo de trabajo del proyecto de Humanización 'Siempre en Mí' apuesta por dar visibilidad a una realidad que se vive en silencio

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El proyecto 'Siempre en Mí' está desarrollado por profesionales de las unidades de Obstetricia y Ginecología, Pediatría, Salud Mental y Farmacia del Hospital de Poniente.

Javier Cortés

El Ejido

El Hospital Universitario Poniente, del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, puso el acento en la necesidad de ... ofrecer apoyo y comprensión a las familias que han sufrido la pérdida de su bebé durante la gestación o después del parto.

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