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El Hospital Poniente organiza una nueva edición de su Escuela de Pacientes de Cáncer de Mama

Esta aula formativa, dirigida por pacientes expertas, se constituye como un espacio para compartir experiencias y resolver dudas

Javier Cortés

El Ejido

Lunes, 27 de abril 2026, 19:24

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El Hospital Universitario Poniente ha puesto en marcha una nueva edición de la Escuela de Pacientes de Cáncer de Mama, con dos nuevas sesiones dirigidas ... a pacientes diagnosticadas de esta patología. En esta escuela, las docentes son pacientes que han pasado por el mismo proceso y que previamente han sido formadas para ello por la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP) de Granada, se trata de instruir y ayudar a sus iguales.

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