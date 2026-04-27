El Hospital Poniente organiza una nueva edición de su Escuela de Pacientes de Cáncer de Mama

El Hospital Universitario Poniente ha puesto en marcha una nueva edición de la Escuela de Pacientes de Cáncer de Mama, con dos nuevas sesiones dirigidas ... a pacientes diagnosticadas de esta patología. En esta escuela, las docentes son pacientes que han pasado por el mismo proceso y que previamente han sido formadas para ello por la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP) de Granada, se trata de instruir y ayudar a sus iguales.

Durante la primera sesión de esta nueva edición de la Escuela de Pacientes de Cáncer de Mama se han dado a las asistentes recomendaciones para afrontar su enfermedad, con resolución de dudas y atención especial en aspectos relacionados con su recuperación. Se trata de ofrecer a las pacientes la oportunidad de debatir sobre cómo ha influido y de qué manera la enfermedad en sus vidas, el denominado 'círculo de consecuencias' y qué pueden hacer para mejorar.

Las sesiones de esta nueva Escuela de Pacientes están lideradas por Almudena Martín, técnica de Cuidados de Enfermería del área de Ginecología y Obstetricia del Hospital Universitario Poniente y paciente a su vez de cáncer de mama. Martín explica que «esta nueva edición se ha organizado por petición expresa de las pacientes, que han conocido la iniciativa a través de asistentes a sesiones anteriores y nos han solicitado su realización».

Como en ocasiones anteriores, se incluyen dos sesiones formativas, la primera ha contado con la participación de las áreas de Psicooncología y Fisioterapia, para ofrecer consejos sobre cómo afrontar el diagnóstico y el tratamiento y el inicio de la recuperación posterior.

La segunda sesión, que se llevará a cabo en las próximas semanas, incluirá una demostración práctica de ejercicios adecuados para pacientes con cáncer de mama, pautas de descanso, consejos para mejorar el aspecto físico y las relaciones familiares, sociales y de pareja durante todo el proceso de la enfermedad.

Las personas que acuden a estos talleres formativos encuentran a pacientes expertos que hablan su mismo lenguaje, sin tecnicismos, que pueden ponerse en su lugar porque han pasado por sus mismas situaciones, que entienden sus dificultades a la hora de seguir un tratamiento y que les enseñan a través de materiales escritos y audiovisuales atractivos, fáciles y comprensibles.

Escuela de Pacientes

La Escuela de Pacientes es una iniciativa de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, coordinada desde la EASP que nació con el objetivo de formar a pacientes, profesionales y personas cuidadoras, que son los que padecen o viven la enfermedad de forma directa, para profundizar en el conocimiento de la patología con el objetivo de manejarla y afrontar sus diferentes fases. Es una metodología para aprender y enseñar las mejores formas de cuidarse y de cuidar.

Cuenta con más de diez aulas de formación entre iguales, entre las que se encuentran aulas sobre cáncer de mama, enfermedad renal, ostomías, insuficiencia cardiaca, fibromialgia, diabetes, personas cuidadoras, etc.

Junto a la Escuela de Pacientes con cáncer de mama, el Hospital Universitario Poniente ha impulsado también las aulas dirigidas a pacientes con enfermedad renal y con dolor crónico.