El Hospital de Poniente muestra su apoyo a los afectados por daño cerebral adquirido

Con motivo del Día Nacional del Daño Cerebral Adquirido (DCA), el Hospital Universitario Poniente ha acogido el acto de lectura del manifiesto conmemorativo, un encuentro ... institucional y social que ha contado con la participación de las distintas Administraciones públicas y representantes del tejido asociativo de la provincia.

Durante el mismo, la subdelegada del Gobierno en funciones, Loly Cruz, ha subrayado la importancia de visibilizar esta realidad «desconocida para gran parte de la sociedad», expresando su reconocimiento a las personas afectadas, a sus familias por el apoyo incondicional que prestan y, de manera especial, a la Asociación Vivir y a su presidenta, Dolores Prados, por la labor fundamental que desempeñan como sostén de los colectivos vulnerables.

Cruz ha destacado que la respuesta ante esta patología exige la unidad de todas las instituciones públicas para poner a disposición de la ciudadanía los recursos necesarios. En este sentido, ha señalado como ejemplo la próxima finalización del centro de día en El Ejido, reafirmando el compromiso de seguir aunando esfuerzos entre Administraciones y sociedad para acompañar a las familias afectadas.