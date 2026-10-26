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El Hospital de Poniente muestra su apoyo a los afectados por daño cerebral adquirido

La subdelegada del Gobierno en funciones ensalza el trabajo de la Asociación Vivir y destaca la pronta apertura del nuevo centro de día de El Ejido

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El Hospital de Poniente muestra su apoyo a los afectados por daño cerebral adquirido

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Almería

Con motivo del Día Nacional del Daño Cerebral Adquirido (DCA), el Hospital Universitario Poniente ha acogido el acto de lectura del manifiesto conmemorativo, un encuentro ... institucional y social que ha contado con la participación de las distintas Administraciones públicas y representantes del tejido asociativo de la provincia.

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