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El Hospital de Poniente liderará un congreso andaluz sobre el tratamiento del dolor

Este XXXV encuentro reunirá a profesionales de toda la comunidad en el mes de octubre

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Un momento de la presentación de este evento en el Hospital de Poniente.
Un momento de la presentación de este evento en el Hospital de Poniente. (IDEAL)

Javier Cortés

El Ejido

El Hospital Universitario Poniente, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, a través de su Servicio de ... Anestesiología, Reanimación y Tratamiento del Dolor, tendrá un papel destacado en la organización del XXXV Congreso de la Asociación Andaluza del Dolor. Este encuentro, al que asistirán profesionales de toda la comunidad, se desarrollará ente el 15 y el 17 de octubre en Almería. El centro ha acogido hace unos días la presentación del Congreso cuyo lema es 'Comprender el dolor, acompañar a la persona'.

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El Hospital de Poniente liderará un congreso andaluz sobre el tratamiento del dolor

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