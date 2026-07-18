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El Hospital de Poniente inicia la renovación integral del laboratorio clínico

El proceso de implantación se inicia este mes de julio, con la formación integral del personal

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El nuevo equipamiento se caracteriza por una menor huella medioambiental, ya que reduce el consumo eléctrico y de agua.

Javier Cortés

El Ejido

El Hospital Universitario Poniente, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS), de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, va a llevar a cabo la ... renovación completa de su Laboratorio Clínico incorporando tecnología de última generación. Los trabajos de instalación del nuevo equipamiento han comenzado este mes de julio y se llevarán a cabo hasta comienzos de 2027 desarrollándose en distintas fases con el objetivo de garantizar la continuidad asistencial y la respuesta a las necesidades diagnósticas del propio hospital y de los centros de atención primaria de la Comarca del Poniente.

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El Hospital de Poniente inicia la renovación integral del laboratorio clínico

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