El Hospital de Poniente inicia la renovación integral del laboratorio clínico

El Hospital Universitario Poniente, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS), de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, va a llevar a cabo la ... renovación completa de su Laboratorio Clínico incorporando tecnología de última generación. Los trabajos de instalación del nuevo equipamiento han comenzado este mes de julio y se llevarán a cabo hasta comienzos de 2027 desarrollándose en distintas fases con el objetivo de garantizar la continuidad asistencial y la respuesta a las necesidades diagnósticas del propio hospital y de los centros de atención primaria de la Comarca del Poniente.

El cambio en el equipamiento del Laboratorio del Hospital Universitario Poniente es fruto del acuerdo marco realizado por el SAS para unificar y modernizar estas instalaciones en el conjunto de sus centros hospitalarios en la provincia de Almería.

El nuevo laboratorio del Hospital Universitario Poniente ha sido adjudicado a la empresa Siemens Healthineers, que implementará un modelo de conectividad abierta, caracterizado por su automatización y digitalización. El despliegue incluye una cadena automatizada y soluciones analíticas de alta rendimiento, diseñadas para aumentar la productividad, minimizar los errores manuales y obtener resultados fiables en tiempos mínimos.

Además, el nuevo equipamiento se caracteriza por una menor huella medioambiental, ya que reduce en un 48% el consumo de agua y en un 20% el consumo eléctrico. Además, ofrecerá un mayor confort a los profesionales, ya que el ruido de los equipos durante su funcionamiento será un 10% menor.

El director gerente del Hospital Universitario Poniente, Pedro Acosta señala que «con este cambio apostamos por un sistema que nos ofrecerá más eficiencia y calidad y, por lo tanto, nos permitirá dar una mejor respuesta a las necesidades de nuestros pacientes».

Así, subraya que «los nuevos equipos que integrarán el laboratorio reducirán al máximo la intervención manual, al tiempo que nos permitirán una mayor flexibilidad y personalización en su configuración, adaptándose a las necesidades específicas de nuestro hospital».

Acosta explica que «entramos ahora en un proceso complejo, ya que debemos mantener en funcionamiento el laboratorio al mismo tiempo que se van instalando los nuevos equipos y se retiran los anteriores; lo haremos reduciendo al máximo la posibilidad de que surjan incidencias, pero pedimos de antemano comprensión y colaboración a nuestra población de referencia ante cualquier eventualidad que pueda surgir».

El proceso de implantación se inicia este mes de julio, con la formación integral del personal que estará encargado del manejo y gestión de los nuevos equipos. La formación tendrá una fase virtual y otra presencial y se completará con un periodo práctico en instalaciones de la empresa adjudicataria, para asegurar la máxima competencia en el uso de los nuevos sistemas digitales.

Paralelamente, se llevarán a cabo trabajos de reforma estructural en el laboratorio y se irán instalando los nuevos equipos, mientras se mantienen en funcionamiento los actuales, para garantizar la continuidad asistencial.

Inteligencia Artificial

El nuevo laboratorio estará dotado con herramientas informáticas avanzadas asistidas por Inteligencia Artificial (IA) y 'Machine Learning'. Estos sistemas se utilizarán para la optimización predictiva de la salud, el control de la calidad, la detección automática de cambios significativos y el soporte activo en la toma de decisiones clínicas de los facultativos, elevando la seguridad del paciente a un nuevo estándar.