El Hospital del Poniente incorpora la Psicología Clínica en su oferta docente

El Hospital Universitario Poniente incorporó hace alrededor de un mes a su primer residente de Psicología Clínica.

La Unidad de Salud Mental del centro suma de esta manera un total de tres especialidades, pues ya contaba con el aval del Ministerio de Sanidad para la formación de especialistas en Psiquiatría y Enfermería de Salud Mental.

«Cada año incorporamos algún especialista más, este año también incorporamos Anestesiología y Reanimación. El año pasado incorporamos Medicina Intensiva, y el año próximo posiblemente iniciaremos Pediatría», apuntó Pedro Acosta, director gerente del Hospital Universitario Poniente.

De esta manera, ya son 17 las especialidades que oferta el Hospital Universitario Poniente en materia de docencia de especialidades. Concretamente es José Ángel Olmos el primer residente de Psicología Clínica. «Esta incorporación supone un gran reconocimiento al trabajo que se viene desarrollando en nuestra Unidad de Salud Mental y a la labor de su equipo multidisciplinar, a quienes felicito por haber completado el exigente proceso, necesario para lograr que esto sea una realidad», subrayó Acosta.

Una especialidad, por otra parte, muy necesaria en el Hospital Universitario Poniente, como sucede en toda la provincia.

«Tenemos una Unidad de Hospitalización, 15 camas para atender toda la población del Poniente, camas insuficientes en los días que vivimos», reconoció el director de la Unidad de Salud Mental, Pedro Ibáñez, quien recordó que también en el Poniente cuentan con una Unidad de Día para atender a los pacientes que acuden desde su domicilio a primera hora de la mañana y se marchan a última hora de la mañana.

Recursos a los que se unen dos equipos comunitarios de salud mental que no pertenecen al Hospital de Poniente, sino al de Torrecárdenas. «La demanda es cada día mayor y sentimos esa sobrecarga que estamos teniendo», reconoció Pedro Ibáñez, quien incidió en que «la posibilidad de tener nuevos residentes que permitan tener en el futuro nuevos especialistas va a ayudar a menguar esa sobre exigencia de aquellos que ya estamos trabajando, pero estamos en una situación muy complicada, donde hay muy pocos profesionales».

En este punto, Ibáñez señaló que Almería es la ciudad con menos psiquiatras por 100.000 habitantes de Andalucía, Andalucía está muy por debajo de España y España por debajo de Europa. «La situación es muy crítica, necesitamos que vengan profesionales de fuera y para eso hay que ofertas propuestas interesantes, si no la gente no solo es que no venga, sino que los que formamos se nos van».

Así, el director de la Unidad de Salud Mental aseguró entender que no debe ser una labor sencilla la de articular y confesaba que esta mañana (por ayer) tuvo una reunión con su director médico donde le exponía esto. «Necesito profesionales porque sin profesionales no podemos avanzar en dar no solo la oferta que tenemos, sino todo lo que merecen recibir».

Una preocupación de disponibilidad de profesionales que aseguró compartir Pedro Acosta. «Esta es una apuesta clara de futuro, formativa, cuyo resultado dentro de cuatro años será la disponibilidad de especialistas que debe ir adecuándose a las necesidades de crecimiento de la población y de la patología psiquiátrica».

Por su parte, el nuevo residente, José Ángel Olmos, se mostró muy contento con su plaza y su llegada al Poniente: «llegar aquí ha sido como una explosión de sensaciones.