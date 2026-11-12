El Hospital de Poniente incorpora la Enfermería de Práctica Avanzada en Diabetes y Paliativos

El Hospital Universitario Poniente, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, incorporó a su cartera de servicios ... la Enfermería de Práctica Avanzada (EPA) en Diabetes y en Cuidados Paliativos. El centro cuenta con dos nuevas profesionales referentes para la atención a pacientes con necesidades complejas, que requieren un abordaje multidisciplinar y altamente especializado.

La Enfermería de Práctica Avanzada constituye una evolución estratégica de la disciplina enfermera, caracterizada por una elevada competencia clínica, capacidad de liderazgo y toma de decisiones complejas fundamentadas en la mejor evidencia científica disponible. Sus funciones abarcan, además de la atención directa, la consultoría y asesoría, la coordinación entre niveles asistenciales, la formación, la docencia y la investigación.

En el Hospital Universitario Poniente la llegada de estos nuevos perfiles se concretó con la incorporación de profesionales especializadas en la atención a la diabetes y los cuidados paliativos: María Dolores Muñoz ejerce ya como referente de Enfermería de Práctica Avanzada en Diabetes y María del Carmen Guerrero lo hace en el ámbito de los Cuidados Paliativos.

La directora de Enfermería del centro, Consuelo Artero, explicó que «la Enfermería de Práctica Avanzada no solo aporta valor clínico, sino que actúa como un nexo fundamental entre los diferentes niveles asistenciales; de este modo, se asegura una continuidad de cuidados fluida, se disminuyen los reingresos evitables y se incrementa notablemente la satisfacción de los pacientes y sus familias con el proceso de atención».

Ambas figuras tienen entre sus funciones la actividad docente, tanto del paciente y su entorno, como de los profesionales sanitarios, impulsando la formación continuada, que garantice la incorporación de la evidencia científica a la práctica asistencial diaria y facilite la creación de protocolos de atención unificados.

Atención especializada a pacientes con diabetes

La nueva figura de Enfermería de Práctica Avanzada en Diabetes y Tratamientos Complejos nace para dar respuesta a las necesidades de los pacientes que requieren un abordaje terapéutico especializado, especialmente ante la incorporación de tecnologías avanzadas y nuevas opciones de tratamiento.

Su implantación responde a desafíos como la creciente complejidad terapéutica, la brecha digital o la necesidad de garantizar un acompañamiento continuado y seguro a las personas con diabetes.

Esta figura permitirá reforzar el seguimiento clínico y la educación terapéutica del paciente y de su familia, así como favorecer el uso adecuado de las nuevas tecnologías y mejorar la coordinación entre los distintos profesionales y servicios implicados en la atención.

También contribuirá a reducir la fragmentación de los circuitos asistenciales y a proporcionar mayor seguridad a los pacientes, mediante protocolos compartidos y un acompañamiento estructurado. Trabajarán en coordinación con los servicios de Atención Primaria y unidades del propio hospital implicadas en la atención a pacientes con diabetes, como Medicina Interna, Pediatría o Ginecología y Obstetricia.

Referencia para los pacientes con necesidades paliativas complejas

Por su parte, la Enfermería de Práctica Avanzada en Cuidados Paliativos, a cargo de Carmen María Guerrero, tiene como objetivo proporcionar una atención enfermera personalizada, especializada y de calidad a pacientes en fase avanzada o terminal de la enfermedad que presentan necesidades paliativas complejas, así como a sus familias y cuidadores.

Esta figura se configura como un referente para garantizar la continuidad asistencial, mejorar el control de síntomas, facilitar la coordinación entre los distintos niveles sanitarios y reforzar la humanización de la atención durante la fase final de la vida.

Su intervención se dirige tanto a pacientes oncológicos como no oncológicos y contempla también el apoyo emocional a familiares y cuidadores, la facilitación de circuitos asistenciales preferentes y el asesoramiento a los profesionales sanitarios para mejorar la atención compartida.

Entre sus principales funciones se encuentran la monitorización clínica de las personas incluidas en el Proceso Asistencial Integrado de Cuidados Paliativos, la recepción y gestión de derivaciones, la atención de consultas telefónicas complejas y urgentes, y la coordinación de transiciones seguras al domicilio tras el alta hospitalaria. Asimismo, interviene en la organización de ingresos procedentes del domicilio o de otros centros y desarrolla actividades de formación dirigidas al conjunto de los equipos asistenciales

La EPA de Cuidados Paliativos actúa también como nexo de unión entre el hospital, Atención Primaria, los Equipos de Soporte de Cuidados Paliativos y los centros sociosanitarios, favoreciendo un modelo de coordinación bidireccional que evita interrupciones en la atención.

La derivación a este recurso se establece en función de criterios de complejidad clínica, como el deterioro funcional marcado, la presencia de insuficiencias orgánicas en situación terminal, el mal control de síntomas, la necesidad de sedación paliativa o situaciones de claudicación familiar que requieren un soporte estructurado.

Entre los beneficios esperados de este modelo se encuentran la detección precoz de pacientes con necesidades paliativas, la reducción de ingresos hospitalarios evitables, una mejor gestión de las altas hospitalarias complejas y el apoyo a los profesionales que atienden a estos pacientes. Asimismo, se busca favorecer que las personas puedan afrontar la etapa final de su vida en el lugar elegido, de acuerdo con sus preferencias y necesidades.