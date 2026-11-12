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El Hospital de Poniente incorpora la Enfermería de Práctica Avanzada en Diabetes y Paliativos

El centro cuenta con dos nuevas profesionales referentes para la atención y los cuidados a pacientes con necesidades complejas

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La nueva figura de enfermería nace para dar respuesta a las necesidades de los pacientes.

Javier Cortés

El Ejido

El Hospital Universitario Poniente, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, incorporó a su cartera de servicios ... la Enfermería de Práctica Avanzada (EPA) en Diabetes y en Cuidados Paliativos. El centro cuenta con dos nuevas profesionales referentes para la atención a pacientes con necesidades complejas, que requieren un abordaje multidisciplinar y altamente especializado.

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El Hospital de Poniente incorpora la Enfermería de Práctica Avanzada en Diabetes y Paliativos

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