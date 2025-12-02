El Hospital Poniente impulsa un taller sobre Psoriasis

El Hospital Universitario Poniente organizó hace unos días la séptima edición de su Taller Informativo sobre Psoriasis, una iniciativa que reúne a pacientes y profesionales ... y que tiene como objetivo ofrecer información sobre esta patología, que afecta aproximadamente a un 2,5% de la población y que puede tener una gran repercusión en la calidad de vida del paciente.

En esta sesión se ha contado con la implicación de profesionales de las áreas de Dermatología y Farmacia Hospitalaria, así como con las aportaciones de pacientes que han narrado su propia experiencia de convivencia diaria con la enfermedad.

La sesión se ha iniciado con la intervención del dermatólogo Carlos Hernández, quien ha desgranado información general sobre la psoriasis y su relación con otras patologías con las que suele asociarse. Así, ha explicado que en el desarrollo de la enfermedad influyen tanto factores ambientales como genéticos y que un 20% de las personas afectadas sufre formas moderadas o severas. Igualmente, ha desgranado las diferentes formas de presentación de la psoriasis, así como los tipos de tratamientos existentes actualmente.

En relación con las comorbilidades, Hernández ha apuntado que «la psoriasis es una enfermedad inflamatoria sistémica, que puede originar trastornos cutáneos y no cutáneos y que con frecuencia puede presentarse junto a otras patologías como la artritis psoriásica, el síndrome metabólico, los trastornos cardiovasculares, la enfermedad inflamatoria intestinal o un mayor riesgo de desarrollar ansiedad o depresión».

El enfermero de la consulta de Dermatología, Modesto Peña ha sido el encargado de exponer la importancia de los cuidados y las pautas a seguir en el uso de productos cosméticos en pacientes con psoriasis. Peña ha explicado los diferentes tipos de curas que pueden aplicarse a estos pacientes y los cuidados básicos que se han de seguir y en los que cobra especial importancia el seguimiento de un estilo de vida saludable. En cuanto al uso de cosméticos, se han ofrecido indicaciones sobre la composición de los productos, cuales son más adecuados para su uso en personas con psoriasis y las pautas para emplearlos.

Tratamiento

La farmacéutica Mercedes Martín ha centrado su intervención en la importancia de la adherencia al tratamiento en el caso de los pacientes con psoriasis. Así, ha incidido en que «la falta de adherencia provoca un aumento de la morbilidad, la prescripción de dosis más elevadas, cambios de tratamiento, la suma de más fármacos y la necesidad de más visitas del paciente a su centro sanitario».

Para cerrar las ponencias de la jornada, se ha contado con la exposición de pacientes atendidos en el centro, quienes han narrado su experiencia con la enfermedad. Por su parte, los asistentes han podido formular sus dudas e inquietudes concluyendo así el taller.