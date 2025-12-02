Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Ejido

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El enfermero de la consulta. IDEAL

El Hospital Poniente impulsa un taller sobre Psoriasis

El Ejido ·

La relación de la enfermedad con otras patologías asociadas y el cuidado integral de la piel centraron la sesión

J. C.

El Ejido

Martes, 2 de diciembre 2025, 15:09

Comenta

El Hospital Universitario Poniente organizó hace unos días la séptima edición de su Taller Informativo sobre Psoriasis, una iniciativa que reúne a pacientes y profesionales ... y que tiene como objetivo ofrecer información sobre esta patología, que afecta aproximadamente a un 2,5% de la población y que puede tener una gran repercusión en la calidad de vida del paciente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Huétor Santillán despide a los dos jóvenes fallecidos en un accidente de tráfico
  2. 2 Javier y Ventura, los dos jóvenes «ejemplares» fallecidos en Huétor Santillán
  3. 3 La nieve llega a Granada en menos de 24 horas: estos son los pueblos en los que nevará
  4. 4

    «Me dio un chupito y perdí el control de mi cuerpo. Me violó en su casa»
  5. 5 Un herido tras volcar su vehículo a la altura de Alfacar en la A-92
  6. 6 A prisión tres jóvenes acusados de violar en grupo y por turnos a una chica de 18 años en Málaga
  7. 7 «Ya he matado a dos y no me importa uno más»
  8. 8 Un joven de 22 años salva la vida «milagrosamente» tras caer con su coche 30 metros desde un puente
  9. 9 Un poderoso frente trae una semana de lluvia y tormentas a Granada: las zonas con posibles nevadas
  10. 10 Agreden a dos médicos en los centros de salud de Motril y Almuñécar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Hospital Poniente impulsa un taller sobre Psoriasis

El Hospital Poniente impulsa un taller sobre Psoriasis