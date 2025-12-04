Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Ejido

Uno de los momentos de la jornada en el Hospital Universitario Poniente en El Ejido. IDEAL

El Hospital de Poniente impulsa su Plan de Participación en Humanización

El documento recoge un cronograma de actuación hasta el año 2028, así como diferentes medidas de evaluación

J. C.

El Ejido

Jueves, 4 de diciembre 2025, 12:04

El Hospital Universitario Poniente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha presentado hoy a colectivos e instituciones de su área de influencia su nuevo Plan ... de Participación Ciudadana en Humanización de la Junta de Andalucía. El documento recoge diferentes medidas para incorporar el punto de vista de la ciudadanía y la experiencia del paciente a la estrategia de Humanización del centro.

