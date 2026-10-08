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El Hospital Poniente celebra la Semana de la Salud Mental

El centro invita a pacientes, familiares y profesionales a reflexionar sobre el estigma asociado a la enfermedad mental

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La Unidad de Salud Mental del Hospital Universitario Poniente cuenta con diferentes actividades.

Javier Cortés

El Ejido

El Hospital Universitario Poniente, del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, celebra estos días la Semana de la ... Salud Mental, en la que invita a la ciudadanía a reflexionar sobre el estigma asociado a las enfermedades mentales y la importancia de escuchar, validar y acompañar a los pacientes.

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