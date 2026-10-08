El Hospital Poniente celebra la Semana de la Salud Mental

El Hospital Universitario Poniente, del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, celebra estos días la Semana de la ... Salud Mental, en la que invita a la ciudadanía a reflexionar sobre el estigma asociado a las enfermedades mentales y la importancia de escuchar, validar y acompañar a los pacientes.

El próximo 10 de octubre se celebra el Día Mundial de la Salud Mental, conmemoración promovida por la Organización Mundial de la Salud (OMS), con el objetivo de concienciar a la población de la necesidad del cuidado de la salud mental.

Coincidiendo con esta efeméride, la Unidad de Salud Mental del Hospital Universitario Poniente cuenta con diferentes actividades, orientadas a pacientes, familiares y acompañantes y organizadas en colaboración con el Ayuntamiento de El Ejido y las diferentes entidades que participan en la Mesa Permanente de Prevención del Suicidio y Salud Mental del municipio.

A lo largo de toda la semana, el centro iluminará en verde las fachadas de su edificio de Hospitalización, así como de la entrada en Urgencias, para poner el foco en la necesidad de acompañar a las personas con enfermedad mental y a sus familias y de luchar con los estigmas asociados a estas patologías.

El martes, el Hospital de Día de Salud Mental ha acogido la grabación del programa 'Remolinos de Quijotes', que se emite periódicamente en la emisora municipal Radio Ejido y que realiza la Asociación El Timón, que agrupa a personas con enfermedad mental, así como a familiares y allegados.

El miércoles se instaló una mesa informativa en el vestíbulo de Consultas Externas del hospital, con la colaboración también de El Timón y de FAISEM (Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental).

Hoy jueves, 8 de octubre, a partir de las 10.00 horas, profesionales de la Unidad de Salud Mental participarán en la jornada 'Salud Mental: para profesionales y pacientes', impulsada en colaboración con el Ayuntamiento de El Ejido y las diferentes entidades que participan en la Mesa Permanente de Prevención del Suicidio y Salud Mental del municipio.

Esta jornada incluirá la presentación del libro de Celia Moreno 'Mi vida con y sinmigo', así como una mesa redonda con periodistas, para analizar el abordaje de la salud mental en los medios de comunicación.

Palabras que cuidan

El viernes, el Salón de Actos del hospital acogerá a primera hora la charla 'Palabras que cuidan, estigmas que se rompen. Hablar de la Salud Mental sin prejuicios', abierta a la participación de profesionales del centro. Será impartida por los psiquiatras Susana Gutiérrez y Francisco Manuel Machado.

Con ella se quiere reflexionar sobre el poder del lenguaje y la importancia de cómo se emplea en el ámbito sanitario para dirigirse a las personas con una enfermedad mental. Tras esta conferencia, profesionales de Salud Mental participarán en el Plaza Mayor de El Ejido en la lectura de un manifiesto reivindicativo.

La directora de la Unidad de Salud Mental del Hospital Universitario Poniente, Susana Gutiérrez explica que «las palabras pueden acompañar, aliviar, consolar; pero también pueden herir, etiquetar o estigmatizar; y cuando hablamos de Salud Mental, esto adquiere una importancia especial, porque no se trata de «hablar perfecto» sino de hablar con respeto y tener en cuenta que debemos considerar a la persona antes que a la etiqueta asociada a quien tiene una enfermedad mental».

Gutiérrez subraya que en estos días «debemos tener en cuenta que cuando cambiamos las palabras que empleamos, empezamos también a cambiar la forma de mirar y cuando las palabras cuidan, los estigmas asociados a la enfermedad mental empiezan a romperse».