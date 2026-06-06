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El Ejido

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El Hospital de Poniente agradece la generosidad de los donantes de órganos

El centro conmemora el Día Nacional del Donante con una ofrenda floral protagonizada por familiares de donantes y un concierto

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Un momento de la jornada.
Un momento de la jornada. (IDEAL)

Javier Cortés

El Ejido

El Hospital Universitario Poniente, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, celebró el Día Nacional del Donante con ... un acto de homenaje en el que participaron familiares de donantes.

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El Hospital de Poniente agradece la generosidad de los donantes de órganos

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