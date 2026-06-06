El Hospital de Poniente agradece la generosidad de los donantes de órganos

El Hospital Universitario Poniente, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, celebró el Día Nacional del Donante con ... un acto de homenaje en el que participaron familiares de donantes.

El acto contó con la presencia del delegado territorial de Salud y Consumo, Juan de la Cruz Belmonte, el director gerente del Hospital Universitario Poniente, Pedro Acosta, el coordinador de Trasplantes del hospital, Javier Fierro

Juan de la Cruz Belmonte dio las gracias «a las familias por acompañarnos en esta jornada y dar testimonio de sus vivencias en torno a la donación de sus seres queridos».

El director gerente del Hospital Universitario, Pedro Acosta, recordó que «sin los donantes y sus familias, sería imposible conseguir las donaciones de órganos y tejidos que permiten cada año salvar vidas o mejorar notablemente la calidad de vida de otros pacientes y es por ello que en este día queremos aprovechar para mostrarles nuestro más profundo agradecimiento y admiración».

La Coordinación de Trasplantes del Hospital Universitario Poniente recordó que «cualquier persona puede ser donante, llegado el caso, si el estado funcional de sus órganos es bueno, independientemente de su edad y de sus condiciones previas». Por ello, animó a «hablar sobre la donación y dejar constancia de nuestro deseo de ser donante a nuestros familiares y allegados más cercanos, para que tengan claro cómo actuar y prevalezca nuestra voluntad cuando llegue el fallecimiento».

La jornada comenzó en el Hospital Universitario Poniente con un coloquio, en el que profesionales y familiares de los donantes dieron cuenta de su experiencia. A continuación, se realizó una ofrenda floral junto al olivo centenario plantado en los jardines del hospital y la placa colocada junto a él en recuerdo a los donantes.

A continuación, se realizó un recital musical, en el que los profesores del Real Conservatorio Profesional de Música 'Julián Arcas' de Almería, Salvador Esteve (violín) y Joaquín Torrecillas (piano), interpretaron varias piezas.

Donantes en 2026

En los primeros cinco meses de 2026 se registraron en el Hospital Universitario Poniente 14 donantes, de los que tres donaron órganos y 11 solo tejidos. Fruto de estas donaciones se realizaron trasplantes a 11 personas: uno de corazón, otro cardio-renal, dos de pulmón, dos de hígado, uno de riñón y páncreas y cinco trasplantes renales.

En el pasado año 2025, se registrado 30 donantes en el centro, de los que dos donaron únicamente órganos, cinco fueron donantes de órganos y tejidos y 23 fueron donantes solo de tejidos.

Estas donaciones hicieron posibles un trasplante de corazón, dos de pulmón, cuatro de hígado y 14 de riñón. A ello hay que sumar 35 trasplantes de córnea y, además, se recogieron 43 unidades de tejido osteotendinoso, que se estima que pueden beneficiar a 215 personas en diferentes intervenciones de traumatología.

El centro se incorporó a la red de centros andaluces con programa de donación de órganos en enero de 2018. Desde entonces, 146 familias aceptaron la donación de órganos de sus seres queridos. Una vez completada la exigente y rigurosa revisión que exige la Organización Nacional de Trasplantes, estas autorizaciones se tradujeron en 129 donantes efectivos, de los que 23 fueron donantes de órganos y tejidos, 16 solo de órganos y 90 solo de tejidos.

Como resultado directo de estas donaciones, se llevaron a cabo cuatro trasplantes de corazón, 14 de pulmón, 18 de hígado, uno de páncreas y 59 riñones. En el apartado de tejidos, se trasplantaron 150 córneas y se recogieron 217 unidades óseas, que se estima que pudieron beneficiar a más de 1.000 personas.