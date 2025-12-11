El Hospital de Poniente acoge un programa con magia y música

El Hospital Universitario Poniente, dependiente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Junta de Andalucía, ha elaborado un extenso programa de actividades con motivo ... de las fiestas navideñas. Los actos están dirigidos principalmente a los niños que permanecen ingresados durante estos días en el área de Pediatría.

Las iniciativas navideñas tienen el objetivo de hacer más agradable su estancia y que puedan disfrutar también de las fiestas. A lo largo del mes de diciembre y hasta el Día de Reyes, el Hospital Universitario Poniente acogerá conciertos, espectáculos de magia, visitas de clubes deportivos y asociaciones, además de las obligadas por parte de Papá Noel y los Reyes Magos.

Las actividades han sido organizadas por la Comisión de Atención Integral al Niño Hospitalizado, con la colaboración de numerosas entidades públicas, asociaciones y empresas privadas, que desinteresadamente prestan su tiempo y sus recursos para que los pacientes olviden por unas horas su enfermedad y disfruten del espíritu navideño. A ellos se une, por supuesto, la implicación activa de los profesionales del centro, que trabajan para hacer realidad las actividades diseñadas.

Los preparativos se iniciaron la pasada semana, con la decoración de diferentes espacios por parte del alumnado del Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Federico García Lorca. Como cada año, sus estudiantes han elaborado las figuras y adornos para los árboles de Navidad y los belenes ubicados en el vestíbulo de Hospitalización, Consultas Externas y Urgencias.

A esta colaboración, se unirá también la del CEIP Venta del Viso, que cada año elabora el Belén que se instala en el vestíbulo de Hospitalización. Por su parte, este año el Centro de Educación Infantil Fabulino School, de Berja, se encargará de decorar el área de Neonatos.

El programa festivo comienza hoy miércoles con una sesión de cuentacuentos, con la mismísima Mary Poppins. Y esta semana el área de Pediatría recibirá la visita del equipo del El Ejido Fútbol Sala y acogerá el taller de animación 'Un Día Feliz'.

La próxima semana arrancará con música: el lunes 15 de diciembre, el dúo de clarinetes Isa y Antonio tocarán en zonas como Hemodiálisis o el Hospital de Día para animar a pacientes que han de pasar varias horas al día recibiendo tratamiento; y en el vestíbulo de Hospitalización, la Coral Ciudad de Roquetas realizará un concierto de villancicos. También en esa jornada, el equipo de veteranas del Club de Balonmano Towanda visitará Pediatría.

La Policía Nacional también visitará el área de Pediatría pero el 16 de diciembre. El día 17, doble sesión de magia, por la mañana con el Mago Pepe y por la tarde con Gabi Magoo, que participará en la tradicional fiesta infantil, abierta a la participación de menores ingresados y de hijos e hijas de trabajadores del hospital. En el transcurso de esta fiesta, se llevará a cabo además la entrega de premios del Concurso de Relatos e Ilustraciones Navideñas del hospital, que alcanza su vigésima edición.

El 18 de diciembre, habrá un taller de elaboración de marionetas con Ana Calcerrada en el Aula Hospitalaria y el centro recibirá la visita del Consorcio de Bomberos del Poniente Almeriense.

Para la semana de Navidad hay previsto que el día 22 visiten el área de Pediatría los integrantes del Club Deportivo Marrajos Rugby de Adra. El día 23, visita de la Policía Local de El Ejido y a final de mañana, recital flamenco a cargo de Alicia García y la actuación de la Escuela de Danza Alejandra Foruria. La jornada servirá además para rendir homenaje a los profesionales del hospital que este año han alcanzado la edad de jubilación, así como para conocer al servicio del hospital ganador del Concurso de Belenes del centro.

El 25 de diciembre, Papá Noel visitará el Hospital Universitario Poniente y el día 27 lo harán los integrantes de la Asociación 'Legión 501', que darán vida a algunos de los personajes más icónicos de la saga de la Guerra de las Galaxias. El 28 de diciembre, los voluntarios de la Asociación Bomberos Calégorax recorrerán Pediatría. El día 29, doble visita de clubes deportivos, con la presencia del Club de Baloncesto La Mojonera y la Unión Deportiva Almerimar. El 30 diciembre, el Hospital Universitario Poniente acogerá a la Doctora Sonrisa, de la Fundación Theodora.

Y el día 5 de enero, el programa navideño se cerrará con la visita más esperada por todos los peques ingresados, la de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, que antes de asistir a la cabalgata por las calles de El Ejido harán una parada para entregar sus regalos a los niños y niñas ingresados.