 Saltar al contenido
Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería
Suscríbete

El Ejido

  1. Portada
  2. El Ejido

El Hospital La Inmaculada reforma sus servicios de UCI, Urgencias y Radiodiagnóstico

El proyecto moderniza las infraestructuras y optimiza circuitos para mejorar la seguridad y la atención prestada al ciudadano

Regala esta noticia
Añádenos en Google
El Hospital La Inmaculada reforma sus servicios de UCI, Urgencias y Radiodiagnóstico

IDEAL

Almería

El Hospital La Inmaculada, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, ha ejecutado un proyecto de acondicionamiento ... y adecuación funcional en sus Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), Urgencias y Radiodiagnóstico (RX). Con una inversión total de 196.211 euros, la actuación ha consistido principalmente en la redistribución de los espacios existentes para adaptarlos a los requisitos técnicos actuales, incrementar la seguridad de pacientes y profesionales y mejorar los circuitos para la continuidad asistencial entre unidades.

Esta funcionalidad es exclusiva para usuarios registrados.

Inicia sesión Crea tu cuenta

Reporta un error

[]

El Hospital La Inmaculada reforma sus servicios de UCI, Urgencias y Radiodiagnóstico

[]

El Hospital La Inmaculada reforma sus servicios de UCI, Urgencias y Radiodiagnóstico