El Hospital La Inmaculada reforma sus servicios de UCI, Urgencias y Radiodiagnóstico

El Hospital La Inmaculada, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, ha ejecutado un proyecto de acondicionamiento ... y adecuación funcional en sus Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), Urgencias y Radiodiagnóstico (RX). Con una inversión total de 196.211 euros, la actuación ha consistido principalmente en la redistribución de los espacios existentes para adaptarlos a los requisitos técnicos actuales, incrementar la seguridad de pacientes y profesionales y mejorar los circuitos para la continuidad asistencial entre unidades.

El delegado territorial de Sanidad y Consumo, Juan de la Cruz Belmonte, ha visitado las distintas dependencias del centro hospitalario, acompañado por el equipo directivo del Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería, para conocer de primera mano el resultado de los trabajos de reforma en los que se han optimizado tres áreas clave de la atención sanitaria de un hospital: urgencias, UCI y radiodiagnóstico.

En cuanto a las infraestructuras de estas urgencias, se ha habilitado una nueva zona de trabajo de enfermería equipada con boxes de atención individual, junto a una nueva área de camillas con supervisión permanente y un nuevo box de información para mejorar la comunicación y atención a los familiares. Estas actuaciones de acondicionamiento interior junto a la renovación de acabados, iluminación y señalización optimizan los circuitos asistenciales y aumentan la seguridad y el confort tanto de usuarios como de los profesionales.

En la UCI se ha creado una nueva salida de evacuación independiente, que complementa a la ya existente. Esta mejora permite disponer de recorridos alternativos y optimizar las condiciones para la evacuación asistida de pacientes encamados y dependientes. Los trabajos incluyen la adaptación de cerramientos, puertas, recorridos, señalización y de todos aquellos sistemas que van asociados.

Por su parte, el servicio de Radiodiagnóstico se ha beneficiado de la adecuación integral de dos salas de mamografía. La intervención abarca desde trabajos de demolición y nueva compartimentación hasta la instalación del apantallamiento (barrera protectora) radiológico. También se han renovado instalaciones eléctricas específicas, sistemas de climatización, ventilación, iluminación, señalización y acabados, exigidos para este tipo de equipos.

Con esta actuación, la Delegación de Sanidad y el Área de Gestión Sanitaria Norte consolidan su compromiso de mejora continua de los servicios sanitarios públicos. El Hospital La Inmaculada ha modernizado una parte importante de sus instalaciones para ofrecer una atención más ágil, segura y humana a todos sus usuarios.