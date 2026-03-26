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Horarios y recorridos de las procesiones de Semana Santa de El Ejido 2026

Las diferentes parroquias y hermandades organizan sus cortejos procesionales que tendrán lugar en los próximos días

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Jueves, 26 de marzo 2026, 13:31

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Todas las barriadas ejidenses, desde la Loma de la Mezquita a Balerma, Pampanico, San Agustín, Matagorda, La Aldeílla, Las Norias, Santo Domingp y Almerimar cuentan ... con programaciones religiosas que se desarrollan desde el Sábado de Pasión hasta el Domingo de Resurrección. Algunas de ellas son las siguientes:

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