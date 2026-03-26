Horarios y recorridos de las procesiones de Semana Santa de El Ejido 2026

Todas las barriadas ejidenses, desde la Loma de la Mezquita a Balerma, Pampanico, San Agustín, Matagorda, La Aldeílla, Las Norias, Santo Domingp y Almerimar cuentan ... con programaciones religiosas que se desarrollan desde el Sábado de Pasión hasta el Domingo de Resurrección. Algunas de ellas son las siguientes:

Parroquia de San Isidro Labrador El Ejido Actividades parroquiales en El Ejido centro

Viernes, 27 de marzo (Viernes de Dolores)

19:30 h Misa y besamanos a Nuestra Señora de los Dolores.

Domingo, 29 de marzo (Domingo de Ramos)

11:00 h Santa Misa.

19:30 h Santa Misa. A continuación bendición y procesión de los ramos. Salida desde la Plaza Párroco José Jiménez y las calles: Divina Infantita, La Rosa, Cervantes, del Cine, Avda. Bulevar, Lobero, Plaza Constitución, Divina Infantita y Plaza Párroco José Jiménez.

Martes, 31 de marzo (Martes Santo)

20:00 h Confesiones.

Miércoles, 1 de abril (Miércoles Santo)

22:00 h Viacrucis. Salida desde la Plaza Párroco José Jiménez y las calles: Divina Infantita, La Rosa, Cervantes, Lobero, Plaza Constitución, Divina Infantita y Plaza Párroco José Jiménez.

Jueves, 2 de abril (Jueves Santo)

18:00 h Celebración de la Cena del Señor. 20:00 h Celebración de la Cena del Señor. 22:00 h Hora Santa.

Viernes, 3 de abril (Viernes Santo)

10:00 h Laudes. 18:00 h Oficios de la Pasión del Señor. 20:00 h Oficios de la Pasión del Señor.

22:00 h Procesión del Santo Entierro. Salida desde la Plaza Párroco José Jiménez y las calles: Divina Infantita, La Rosa, Cervantes, del Cine, Avda. Bulevar, Lobero, Plaza Constitución, Divina Infantita y Plaza Párroco José Jiménez.

Sábado, 4 de abril (Sábado Santo)

23:00 h Vigilia Pascual.

Parroquia de Santa María de Guadalupe Matagorda Actividades parroquiales en Matagorda

Sábado, 28 de marzo

18:00 h Santa Misa.

Jueves, 2 de abril (Jueves Santo)

16:30 h Celebración de la Cena del Señor.

Viernes, 3 de abril (Viernes Santo)

18:00 h Oficios de la Pasión del Señor.

Domingo, 5 de abril (Domingo de Resurrección)

19:00 h Santa Misa de Resurrección.

Parroquia de San José Las Norias Actividades parroquiales en Las Norias

Domingo de Ramos

11:00 h Santa Misa.

Jueves Santo

19:30 h Celebración de la Cena del Señor.

Viernes Santo

19:30 h Oficios de la Pasión y Muerte del Señor.

Domingo de Resurrección

11:00 h Santa Misa de Resurrección.

Parroquia de San Agustín de Hipona San Agustín Actividades parroquiales en San Agustín

Jueves Santo

18:00 h Celebración de la Cena del Señor.

Viernes Santo

18:00 h Oficios de la Pasión y Muerte del Señor.

Domingo de Resurrección

18:00 h Santa Misa de Resurrección.

Parroquia de la Sagrada Familia Almerimar Actividades parroquiales en Almerimar

Viernes de Dolores

20:00 h Viacrucis. Salida desde la parroquia hasta la torre del puerto y regreso a la parroquia.

Domingo de Ramos

12:00 h Procesión. Salida desde el campo de rugby, Paseo Marítimo, c/ del Faro, c/ Dársena de la Batea y llegada a la parroquia. Santa Misa.

Jueves Santo

19:30 h Celebración de la Cena del Señor.

Viernes Santo

19:30 h Oficios de la Pasión y Muerte del Señor.

Sábado Santo

22:00 h Vigilia Pascual.

Domingo de Resurrección

13:00 h Santa Misa de Resurrección.

Parroquia de Santa María, Madre de la Iglesia Santa María del Águila Cofradía del Santísimo Cristo de la Paz y Nuestra Señora de los Dolores

Domingo, 29 de marzo (Domingo de Ramos)

12:00 h Bendición de ramos y palmas en el parque de la plaza, frente al mercado. Procesión con la imagen del Señor entrando en Jerusalén, llevada por los niños, por las calles: Jesús Alférez y Andalucía, hasta la parroquia. Santa Misa.

21:00 h Representación del Auto Sacramental a cargo de la Asociación Cultural «Aldeilla del Águila», en la parroquia.

Jueves, 2 de abril (Jueves Santo)

18:30 h Celebración de la cena del Señor, lavatorio de los pies y traslado del Señor al Monumento.

22:00 h Hora Santa. Adoración al Monumento.

23:00 h Viacrucis con la imagen del Santísimo Cristo de la Paz (en silencio) por las calles: Hermanos Espinosa, Navarra, Valencia, Manuel de Falla, Avda. Daza, San Sebastián de los Reyes, Maestro Padilla, Crevillente, Jesús Alférez, Andalucía y regreso al templo.

Viernes, 3 de abril (Viernes Santo)

18:30 h Oficios de la Pasión y Muerte del Señor.

20:30 h Procesión de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Paz y Nuestra Señora de los Dolores. Salida desde la Casa de Hermandad y recorrido por las calles: Castilla, Columbretes, Hermanos Espinosa, Navarra, Valencia, Manuel de Falla, Avda. Daza, San Sebastián de los Reyes, Maestro Padilla, Crevillente, Jesús Alférez, Andalucía, llegada al Templo, Columbretes, Castilla y regreso a la Casa de Hermandad.

Sábado, 4 de abril (Sábado Santo)

22:00 h Vigilia Pascual.

Domingo, 5 de abril (Domingo de Resurrección)

12:00 h Santa Misa de Resurrección.

Parroquia de la Inmaculada Concepción Balerma Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de los Dolores

Viernes, 27 de marzo (Viernes de Dolores)

18:30 h Ofrenda floral. Santa misa y solemne procesión.

Domingo, 29 de marzo (Domingo de Ramos)

10:00 h Santa Misa y solemne procesión de la Oración en el Huerto. Salida desde la Plaza la Iglesia recorriendo las calles: Virgen de las Mercedes, Princesa Sofía, Picasso, Prosperidad, Dámaso Alonso, Navegantes, del Mar y Plaza la Iglesia.

Jueves, 2 de abril (Jueves Santo)

18:00 h Celebración de la Cena del Señor y solemne procesión de nuestros Titulares. Salida del Nazareno desde la Plaza de Iglesia, recorriendo las calles: Virgen de las Mercedes, Princesa Sofía y Puerta del Sol. Salida de la Virgen de los Dolores desde la Plaza la Iglesia, recorriendo las calles: Virgen de las Mercedes, Estrella y Plaza Puerta del sol. Tras el encuentro en la Plaza Puerta del Sol, se realiza un recorrido común por las calles: Puerta del Sol, Camino de Berja, Plaza de la Concordia, Princesa Sofía, Trasmallo, del Mar y Plaza la Iglesia.

Viernes, 3 de abril (Viernes Santo)

18:00 h Oficios de la Pasión y Muerte del Señor.

Sábado, 4 de abril (Sábado Santo)

23:30 h Vigilia Pascual.

Domingo, 5 de abril (Domingo de Resurrección)

12:00 h Santa Misa.

Parroquia de San Rafael Pampanico Actividades parroquiales en Pampanico

Domingo, 29 de marzo (Domingo de Ramos)

10:00 h Santa Misa.

Domingo, 5 de abril (Domingo de Resurrección)

10:00 h Santa Misa de Resurrección.

Parroquia de Santa María de la Paz La Loma de la Mezquita Ilustre y Venerable Cofradía Sancramental e Inmaculista de Nuestra Señora de las Angustias y el Santísimo Cristo de la Buena Muerte

Domingo, 29 de marzo (Domingo de Ramos)

11:30 h Bendición de ramos y palmas. Procesión con salida desde Paseo de las Lomas a la altura de Unicaja, hasta García Espín, c/Pío Baroja, c/Tierno Galván, c/Mecina Bombarón, Almedina. Santa Misa.

Jueves, 2 de abril (Jueves Santo)

19:30 h Celebración de la Cena del Señor.

Viernes, 3 de abril (Viernes Santo)

17:30 h Oficios de la Pasión del Señor.

19:30 h Estación de penitencia. Salida del templo recorriendo: Plaza Virgen de las Angustias, Omeyas, Almedina, Mecina Bombarón, Loma de la Mezquita, Toledo, Huelva, Bulevar, Reyes Católicos, Paseo de Las Lomas, García Espín, Pío Baroja, Tierno Galván, Almedina, Omeyas, Plaza Virgen de las Angustias y entrada al templo.

Sábado, 4 de abril (Sábado Santo)

22:00 h Vigilia Pascual.

Domingo, 5 de abril (Domingo de Resurrección)

11:30 h Santa Misa de Resurrección. Al finalizar, procesión del Resucitado. Salida de la iglesia recorriendo las calles: Omeyas, Almedina, Mecina Bombarón, La Línea, Paseo de Las Lomas, García Espín, Pío Baroja, Tierno Galván, Mecina Bombarón, Almedina y entrada al templo por Omeyas.

Parroquia de Santiago Apóstol Guardias Viejas Actividades parroquiales en Guardias Viejas

Viernes, 3 de abril (Viernes Santo)

16:30 h Oficios de la Pasión del Señor.

Domingo, 5 de abril (Domingo de Resurrección)

20:00 h Santa Misa de Resurrección.

Parroquia de Santo Domingo de Guzmán El Ejido Hermandad del Santísimo Cristo del Amor

Domingo, 29 de marzo (Domingo de Ramos)

11:00 h Bendición de ramos y procesión por las calles: Magallanes, Puerto Rico, Pedro Valdivia, Juan Gris, Juglares, Avda. Oasis, Ángel Maeso y entrada al templo.

Lunes, 30 de marzo (Lunes Santo)

20:00 h I Día de Triduo en honor a nuestro Titular, el Santísimo Cristo del Amor. Imposición de medallas a los nuevos hermanos.

Martes, 31 de marzo (Martes Santo)

20:00 h II Día de Triduo en honor a nuestro Titular, el Santísimo Cristo del Amor. Eucaristía ofrecida por los difuntos de la Hermandad. Confesiones.

Miércoles, 1 de abril (Miércoles Santo)

19:30 h Ofrenda floral.

20:00 h III Día de Triduo en honor a nuestro Titular, el Santísimo Cristo del Amor. Eucaristía ofrecida por los hermanos de la Hermandad.

Jueves, 2 de abril (Jueves Santo)

17:00 h Celebración de la Cena del Señor.

21:30 h Hora Santa. Adoración al Santísimo Sacramento en el Monumento.

23:00 h Estación de penitencia. Viacrucis con la imagen del Santísimo Cristo del Amor. Salida desde el Templo y recorrido por la calles: Ángel Maeso, Avda. Oasis, París, Avda. Ámérica, Noruega, Avda. Oasis, Cristóbal Colón, Magallanes, Puerto Rico, Pedro Valdivia, Juan Gris, Juglares, Avda. Oasis, Ángel Maeso y al Templo.

Viernes, 3 de abril (Viernes Santo)

17:00 h Oficios de la Pasión del Señor. Adoración de la Cruz.

Sábado, 4 de abril (Sábado Santo)

22:00 h Vigilia Pascual.

Domingo, 5 de abril (Domingo de Resurrección)

11:00 h Eucaristía de Pascua de Resurrección.