La actividad comenzará en Santa María del Águila a las 17.00 horas con la bendición de animales. IDEAL

Las hogueras de San Antón iluminarán San Agustín, Santa María del Águila y Tarambana este 17 de enero

Para hoy se pondrá en marcha un dispositivo especial de seguridad en el que trabajarán, de manera coordinada, Policía Local, Protección Civil y Bomberos del Poniente

J. C.

El Ejido

Sábado, 17 de enero 2026, 12:09

Comenta

Los núcleos ejidenses de Santa María del Águila y San Agustín celebran este fin de semana sus tradicionales hogueras de San Antón, rindiendo homenaje a ... San Antonio Abad, protector de los animales. Una celebración muy arraigada en estos núcleos ejidenses y en cuya celebración se implican todos sus vecinos, que convertirán la tarde noche del sábado 17 de enero en un día de convivencia en torno al fuego.

