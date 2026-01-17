Las hogueras de San Antón iluminarán San Agustín, Santa María del Águila y Tarambana este 17 de enero

Los núcleos ejidenses de Santa María del Águila y San Agustín celebran este fin de semana sus tradicionales hogueras de San Antón, rindiendo homenaje a ... San Antonio Abad, protector de los animales. Una celebración muy arraigada en estos núcleos ejidenses y en cuya celebración se implican todos sus vecinos, que convertirán la tarde noche del sábado 17 de enero en un día de convivencia en torno al fuego.

Santa María del Águila comenzará con esta celebración, que está organizada por la Junta Local y la Comisión de Fiestas y Actividades Culturales, a las 17.00 horas con la bendición de mascotas y animales en la puerta de la Iglesia Parroquial Santa María Madre de la Iglesia.

Una hora más tarde, a las 18.00 horas, tendrá lugar el inicio del recorrido de la antorcha cuyo encendido recae este año en Miguel Cano Peinado, vecino de este núcleo muy participativo en la vida social y deportiva local, a través del Club de Petanca.

Así, la antorcha partirá desde la plaza de la Antigua Biblioteca y durante casi dos horas recorrerá 7,5 kilómetros, pasando por las principales vías de este núcleo urbano, portada por los propios vecinos, en parejas formadas por un adulto y un niño, a través de cortos relevos. Una iniciativa en la que pueden participar aquellos vecinos que previamente se hayan apuntado a través del whatsapp 624 42 70 10.

Alrededor de las 20.00 horas se llevará a cabo el encendido de la hoguera municipal, situada en la avenida País Vasco, junto al Parque Municipal y frente a la Nave Sociocultural, donde se podrá disfrutar de una noche de convivencia y buen ambiente amenizada por la música de Jesús Guijarro seguida de dj Jaime García, con barra y degustando una variedad de tapas típicas de ese día.

En San Agustín la celebración llegará el mismo sábado, organizada por la asociación AJUSA, con la colaboración del Ayuntamiento, a través de la Junta Local de San Agustín, comercios y empresas.

La programación dará comienzo a las 17.30 horas, con el encendido de la antorcha en la Plaza Antonio Mira de El Ejido, desde donde un grupo de jóvenes de la asociación AJUSA custodiarán y llevarán la antorcha corriendo hasta el núcleo de San Agustín, mediante relevos. Una vez allí, aproximadamente a las 19.30 horas, prenderán la gran hoguera, situada en la explanada del Campo de Fútbol.

Allí se podrá disfrutar de castillo de fuegos artificiales, iluminación especial, puestos de productos típicos y castañas, servicio de barra con tapeo abierto desde mediodía por la Comisión de Fiestas de San Agustín y música con dj.

Por último, en Tarambana se realizará una pequeña hoguera cercana al Salón de Usos Múltiples para que los vecinos puedan acudir y degustar los productos típicos de esta fecha.

En definitiva, una tarde noche para disfrutar en familia y con amigos, junto al fuego y a las viandas propias de esta festividad, manteniendo viva una de las tradiciones más arraigas de estos núcleos.

Cabe destacar que para ese día se pondrá en marcha un dispositivo especial de seguridad en el que trabajarán, de manera coordinada, Policía Local, Protección Civil y Bomberos del Poniente con la finalidad de velar por el buen desarrollo de las actividades que girarán en torno a este importante evento.