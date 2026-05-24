Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería
Suscríbete

El Ejido

  1. Portada
  2. El Ejido

Una histórica y multitudinaria misa para confirmar a más de 540 ejidenses

El obispo de Almería preside una ceremonia sin precedentes que congrega a dos mil fieles y transforma un espacio hortofrutícola en el epicentro religioso de la comarca del Poniente

Regala esta noticia
Añádenos en Google
Centenares de personas asistieron a la gran celebración litúrgica.

Ver 16 fotos Ver 16 fotos

Centenares de personas asistieron a la gran celebración litúrgica. (R. I.)

Marcos Tárraga

El Ejido

La comarca del Poniente Almeriense ha sido el escenario de un acontecimiento de dimensiones espirituales y sociales verdaderamente extraordinarias que ya ha quedado grabado con ... letras de oro en los anales de la diócesis local. Una nave de la conocida cooperativa Ejidomar, vinculada históricamente a la pujante actividad agrícola de la zona, ha mudado por unas horas su fisonomía industrial para albergar la confirmación litúrgica de más de 540 personas. Esta masiva manifestación de fe representa un hito histórico sin parangón en toda la provincia de Almería, tanto por el inusual y original espacio elegido para la celebración como por el elevadísimo volumen de fieles que se han consagrado de forma simultánea.

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Inicia sesión Suscríbete

Reporta un error

[]

Una histórica y multitudinaria misa para confirmar a más de 540 ejidenses

[]

Una histórica y multitudinaria misa para confirmar a más de 540 ejidenses