Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Ejido

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un momento de la gala en el municipio. R. I.

La Hermandad del Rocío celebra su I Festival Candela Viva en El Ejido

Este evento se celebra a favor de su Simpecado

J. C.

El Ejido

Miércoles, 29 de octubre 2025, 13:38

Comenta

El Auditorio de El Ejido ha acogido la tarde noche de este domingo la celebración del I Festival Candela Viva, organizado por la Hermandad del ... Rocío de El Ejido, con la colaboración del Ayuntamiento de El Ejido, a través del área de Cultura.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La autopsia de la joven muerta en un piso de estudiantes de Granada no es concluyente
  2. 2 La UGR traslada el pésame a la familia de la estudiante fallecida este lunes en un piso: «Deja una huella imborrable»
  3. 3 La fecha en la que subirá el diésel y la gasolina hasta 45 céntimos
  4. 4 Última hora de Aemet: avisos por tormentas en Granada este miércoles y tornados y trombas marinas en la Costa
  5. 5 Oliver, el negocio más histórico y «auténtico de Granada» desde 1850, ahora también online
  6. 6 Detenido el dueño de un bar de Granada por cobrar hasta 22.000 euros en consumiciones a un anciano
  7. 7 El primer presentador del tiempo de Canal Sur se despide en directo tras 36 años
  8. 8 Cortes en la A-7 en Granada hasta Navidad por la mejora de cuatro túneles en la Costa
  9. 9 La majestuosa casa granadina de hace 183 años que poca gente conoce
  10. 10 Roban joyas a la Virgen del Rosario que fueron entregadas temporalmente por devotos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La Hermandad del Rocío celebra su I Festival Candela Viva en El Ejido

La Hermandad del Rocío celebra su I Festival Candela Viva en El Ejido