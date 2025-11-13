Herida una mujer tras la colisión de un turismo y una furgoneta en El Ejido

Una mujer de unos 40 años ha sido evacuada al Hospital Universitario Poniente de El Ejido (Almería) tras sufrir un accidente de tráfico en la ... colisión entre un turismo y una furgoneta en el núcleo ejidense de San Agustín.

Una portavoz del servicio coordinador de emergencias 112 Andalucía ha explicado a Europa Press que sobre las 7.30 horas se recibió un aviso en el que se alertaba del accidente que ha tenido lugar en el cruce entre la carretera de San Agustín y la calle Diagonal, junto al semillero El Plantel.

Hasta el lugar se desplazó Guardia Civil de Tráfico y 061, que trasladó a la herida hasta el centro hospitalario más cercano. Por su parte, la Guardia Civil atestiguó la presencia de turismo implicado, que ha tenido que ser retirado de la vía con medios auxiliares.