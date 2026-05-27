Henry Méndez, concentración motera y huevos con chorizo por las Fiestas

El núcleo de Santa María del Águila celebra desde este miércoles 27 hasta el próximo 31 de mayo sus fiestas patronales en honor a María ... Madre de la Iglesia con una gran programación que contempla actividades para todos los públicos, entre las que destacan el concierto de Henry Méndez y la gran degustación de huevos fritos con chorizo y pimientos.

Las actividades dieron comienzo el pasado fin de semana con la representación en el Centro Cultural del espectáculo '¡Qué disparate!', de Producciones Chisgarabís; la ofrenda floral, eucaristía y bajada de la patrona; y el VIII Festival Primavera Color con una gran fiesta en familia. Asimismo, este lunes tuvo lugar el campeonato de juegos de mesa de cartas, dominó y parchís, en el Club de la Tercer Edad.

Una de las actividades más emblemáticas del calendario festivo de Santa María del Águila es la gran degustación de los tradicionales huevos fritos con chorizo, que se celebrará este miércoles 27 de mayo desde las 13.00 horas en la Caseta Municipal. La convivencia estará ambientada desde las 15.30 horas con la actuación musical de Manuel Santiago y Waxi Flamenco.

Ese mismo día, a las 18.00 horas, se llevará a cabo la apertura de las atracciones, que tendrán tanto miércoles como jueves descuentos especiales por el 'Día del Niño' y Feria Inclusiva, ya que durante dos horas no habrá música. A las 22.00 horas se realizará la lectura del pregón a cargo de Don Carlos Escobar Fuentes, vecino que lleva toda su vida implicado en el crecimiento del núcleo desde el ámbito sociocultural y empresarial. Después, tendrá lugar la toma de posesión del 'Presidente de la Junta Local por un día' y la coronación de los príncipes, reinas y damas.

El jueves 28 de mayo se celebrará el almuerzo homenaje a los mayores con paella gigante amenizada con la actuación de Eva Collado. Por la noche, la Caseta Municipal albergará la XVIII Gran Gala de las Fiestas con canciones en directo, playbacks, monólogos y bailes; de la mano de la Asociación Cultural 'La Aldeilla del Águila'.

Los más pequeños disfrutarán el viernes 29 a las 11.00 horas de la representación 'La maldición pirrata'. A las 13:00 se inaugurará la Feria del Mediodía y a las 19.00 horas se celebrará el desfile de carrozas, con salida desde la plaza Santa María del Águila, que estará acompañada de la Agrupación Musical 'Cristo del Amor' junto a los grupos de baile 'Kalesi' y 'Embrujo Andaluz', además del pasacalles 'Principe Alí', a cargo de Leyenda Show Producciones.

Por la noche, a partir de las 23.30 horas, tendrá lugar el concierto gratuito de Henry Méndez, quien pondrá a bailar a toda la caseta con temas como 'El tiburón' y 'Noche de estrellas'. A continuación, será el turno de los dj's Jero y Forni, que volverán un año más con la fiesta de reguetón Old School y Remember.

En las propuestas previstas para el sábado los niños van a ser los protagonistas, van a contar con una programación orientada especialmente para ellos donde van a poder disfrutar de castillos hinchables y atracciones infantiles en el Pabellón de Deportes, un fantástico tren que recorrerá las calles y fiesta de la espuma con el Consorcio de Bomberos del Poniente.

También se celebrará un Torneo de Petanca en el Parque Municipal a las 17.00 horas. La nota musical la pondrán por la noche la verbena de baile de 'Fabula Show' y el gran concierto de 'Samuel G'.

El domingo, el día grande de Santa María del Águila, arrancará con la VII concentración motera del club 'Los Kemarruedas' y luego continuará con el musical infantil 'Los Titi Guays', de Leyenda Show Producciones. El momento más especial, llegará a las 20.00 horas con la celebración de la solemne Misa en honor a la Virgen María Madre de la Iglesia, que estará oficiada por el párroco Antonio Agustín Joya. A continuación, se llevará a cabo la procesión de alabanza por las calles del núcleo.