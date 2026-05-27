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Henry Méndez, concentración motera y huevos con chorizo por las Fiestas

El domingo a las 20.00 horas se celebrará la solemne Misa en honor a María Madre la Iglesia, oficiada por el párroco Antonio Agustín Joya y, a continuación, tendrá lugar la procesión de la Imagen por las calles del núcleo

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Salida en procesión de la patrona.
Salida en procesión de la patrona. (IDEAL)

Javier Cortés

El Ejido

El núcleo de Santa María del Águila celebra desde este miércoles 27 hasta el próximo 31 de mayo sus fiestas patronales en honor a María ... Madre de la Iglesia con una gran programación que contempla actividades para todos los públicos, entre las que destacan el concierto de Henry Méndez y la gran degustación de huevos fritos con chorizo y pimientos.

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Henry Méndez, concentración motera y huevos con chorizo por las Fiestas

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