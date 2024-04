Habas, tocino, juegos y música para vivir San Marcos

Inmaculada Acién El Ejido Sábado, 20 de abril 2024, 22:41 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

La fiesta de San Marcos es uno de los momentos del año que más ejidenses consigue sacar a la calle y prueba de ello fue la maratoniana jornada de actividades que tuvo lugar ayer en el parque municipal donde desde por la mañana y hasta la madrugada se congregaron miles de personas en los distintos eventos que se fueron sucediendo, si bien el más multitudinario fue, sin duda, la fiesta de las habas, el tocino y la fritá, donde alrededor de unas 3.000 personas se concentraron.

Desde primera hora de la mañana la actividad comenzaba en el parque municipal, donde niños y mayores pudieron disfrutar de medio centenar de juegos en familia con los que compartir emociones, aprendizaje y risas entre las diferentes generaciones.

También a primera hora de la mañana comenzaba a prepararse la gran fritaílla con productos de la tierra, que ya se ha convertido en parte indispensable de la fiesta de las habas y el tocino.

Para la preparación de las 3.000 raciones que se repartieron fueron necesarias seis sartenes de unos dos metros de longitud y 1.900 kilos de verdura con 700 kilos de pimiento de tres variedades, 300 kilos de tomate, 300 kilos de calabacín, 250 kilos de berenjena, 230 kilos de cebolla, cortesía todo ello de la cooperativa Indasol, a la que se sumaron 1.000 kilos de magro.

Así, miles de personas disfrutaron con amigos y familia de las 6.000 raciones que en total se repartieron, 3.000 de habas y tocino y 3.000 de fritá.

Ambas actividades estuvieron amenizadas por la actuación de la Asociación Francisco Velarde y, como novedad, durante el evento se repartieron 4.000 pañuelos y las tradicionales pulseras de 'San Marcos'.

Para completar ese ambiente festivo, el Parque Municipal acogió el concierto gratuito de Sergio Contreras, con su gira 'Quién me va a querer', con la que contagió una gran energía al público, que bailó y disfrutó de la tarde.

El cantante onubense hizo un repaso de sus temas más conocidos de inspiración electro-latina y reggaetonera, sin renunciar al flamenco, ni al hip hop ni a sus letras más comprometidas. El artista cuenta con una dilatada trayectoria avalada por temas como 'La Reina del Local', 'Princesa de mi Cuento', 'Llena de Luz y de Sal', 'Espejo', 'Mi consentida' o 'Quién me va a querer', entre otras.

La música continuó también por la noche ya en el interior del Pabellón de Deportes de El Ejido, con la segunda jornada de 'San Marcos en Vivo', con las actuaciones de Éxtasis, Malmö 040, Sidonie y We are Not Dj's.

Pero si ayer fueron miles de personas las que disfrutaron de la jornada de sábado, muchas más son las que se espera que llenen todas las calles del centro en el día grande de San Marcos.

A partir de las 10.30 horas será cuando dé comienzo la misa en honor a San Marcos en la Iglesia Parroquial de San Isidro y después dará comienzo la procesión-romería con la imagen del santo en su trono, decorado con alrededor de 4.000 claveles rojos y blancos, un gran pan y cuatro roscas.