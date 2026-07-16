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Guardias Viejas se prepara para celebrar sus fiestas patronales en honor a Santiago Apóstol

El Día Grande llegará el domingo con la Misa en honor al patrón de Guardias Viejas a las 20.30 horas y su posterior procesión por las calles del núcleo

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Uno de los momentos de los festejos en esta barriada ejidense, en ediciones anteriores.

Javier Cortés

El Ejido

El núcleo de Guardias Viejas se prepara para vivir sus fiestas patronales, en honor a Santiago Apóstol, que desde este jueves 16 y hasta el ... domingo 19 conjugará propuestas culturales, deportivas y sociales, para todos los públicos.

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Guardias Viejas se prepara para celebrar sus fiestas patronales en honor a Santiago Apóstol

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