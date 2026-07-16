Guardias Viejas se prepara para celebrar sus fiestas patronales en honor a Santiago Apóstol

El núcleo de Guardias Viejas se prepara para vivir sus fiestas patronales, en honor a Santiago Apóstol, que desde este jueves 16 y hasta el ... domingo 19 conjugará propuestas culturales, deportivas y sociales, para todos los públicos.

La programación arrancó este jueves, a las 13.00 horas, con la apertura de la Feria del Mediodía y la celebración, a las 15.30 horas, del torneo de BeerPong en la Caseta Municipal. La fiesta Ibicenca será la actividad protagonista de la noche desde las 21.00 horas.

El viernes llegará la animación infantil durante toda la tarde para continuar la noche con Los Vinilos y DJ. Asimismo, a partir de las 00.30 horas será también el momento de la elección y proclamación de las nuevas reinas, damas y míster de estas fiestas patronales.

La programación continuará el sábado con la feria del mediodía y la animación infantil, que contará con un divertido toro mecánico. A las 20.00 horas se llevará a cabo el desfile de carrozas por las calles del municipio y, por la noche, Los Vinilos actuarán en la Caseta Municipal a partir de las 23.00 horas.

El domingo será el día grande del núcleo de Guardias Viejas. A las 18.00 horas tendrá lugar la exhibición de la unidad canina del grupo GOAP, aunque el momento culmen llegará a partir de las 20.30 horas, cuando se celebrará la Santa Misa en honor a Santiago Apóstol y, posteriormente, la procesión por las calles de Guardias Viejas.

Por otra parte, y de manera previa al inicio oficial de las fiestas, desde este lunes, el núcleo acogerá la celebración de distintas propuestas con las que animar a la participación, como un torneo de voleibol, una gincana, juegos en la playa y la representación teatral de 'La gotera de Lazotea. A cuentagotas', que tuvo lugar el miércoles 15 de julio a las 21.30 horas en la Caseta Municipal.