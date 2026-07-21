Guardias Viejas honra a Santiago Apóstol con misa y una procesión

Guardias Viejas celebró este sábado la Santa Misa y Procesión de su patrón, Santiago Apóstol, por las calles de este núcleo ejidense. El alcalde de ... El Ejido, Francisco Góngora; junto a la parlamentaria Julia Ibáñez y los concejales José Francisco Rivera y María José Martín; miembros de la Corporación Municipal; el presidente de la Junta Local de Matagorda-Guardias Viejas, Ángel Sánchez; y numerosos fieles acompañaron a la imagen del Santo durante todo el recorrido.

La misa estuvo oficiada por Juan Manuel Góngora y la Agrupación Musical Cristo del Amor de El Ejido acompañó a la comitiva durante la procesión. Las fiestas de Guardias Viejas finalizaron el domingo, que contó con multitud de actividades como animación infantil, verbena popular y feria del mediodía.

La programación arrancó este jueves, a las 13.00 horas, con la apertura de la Feria del Mediodía y la celebración, a las 15.30 horas, del torneo de BeerPong en la Caseta Municipal. La fiesta Ibicenca será la actividad protagonista de la noche desde las 21.00 horas.

El viernes llegó la animación infantil durante toda la tarde para continuar la noche con Los Vinilos y DJ. Asimismo, a partir de las 00.30 horas fue también el momento de la elección y proclamación de las nuevas reinas, damas y míster de estas fiestas patronales. La programación continuó el sábado con la feria del mediodía y la animación infantil, que contará con un divertido toro mecánico, además de llevarse a cabo un desfile de carrozas.