 Saltar al contenido
Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería
Suscríbete

El Ejido

  1. Portada
  2. El Ejido

Guardias Viejas honra a Santiago Apóstol con misa y una procesión

La misa estuvo oficiada por Juan Manuel Góngora y la Agrupación Musical Cristo del Amor de El Ejido acompañó a la comitiva durante la procesión

Regala esta noticia
Añádenos en Google
Un momento de la procesión.

Javier Cortés

El Ejido

Guardias Viejas celebró este sábado la Santa Misa y Procesión de su patrón, Santiago Apóstol, por las calles de este núcleo ejidense. El alcalde de ... El Ejido, Francisco Góngora; junto a la parlamentaria Julia Ibáñez y los concejales José Francisco Rivera y María José Martín; miembros de la Corporación Municipal; el presidente de la Junta Local de Matagorda-Guardias Viejas, Ángel Sánchez; y numerosos fieles acompañaron a la imagen del Santo durante todo el recorrido.

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Inicia sesión Suscríbete

Reporta un error

[]

Guardias Viejas honra a Santiago Apóstol con misa y una procesión

[]

Guardias Viejas honra a Santiago Apóstol con misa y una procesión