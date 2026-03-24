'Las Guardianas del Ritmo' llenan el Teatro de El Ejido con K-Pop
Es el primer musical original de este estilo
J. C.
El Ejido
Martes, 24 de marzo 2026, 12:04
El primer musical original de K-POP, 'Las Guardianas del Ritmo', llegó este domingo a El Ejido, ofreciendo al público una experiencia escénica innovadora y ... vibrante. Inspirado en la estética de las grandes producciones y en el universo visual del film 'IDOLS - La Revolución K-Pop', este espectáculo fusiona música, narrativa y un potente despliegue visual para sumergir al espectador en una historia llena de energía, emoción y ritmo.
La concejal de Cultura, Elena Gómez, ha asistido al musical que ha cautivado al público desde el primer momento, entusiasmando a los asistentes y llenado el Auditorio por completo en las dos sesiones que ha ofrecido, de mañana y tarde.
Sobre el escenario, tres protagonistas y siete IDOLS han brillado con voces en directo y destacadas interpretaciones, logrando una conexión inmediata con el público. La puesta en escena combina coreografías dinámicas, iluminación impactante y una escenografía envolvente que ha transportado a los asistentes a una auténtica revolución escénica, sonora y visual.
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