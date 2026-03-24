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Uno de los momentos de la actuación del musical en El Ejido. IDEAL

'Las Guardianas del Ritmo' llenan el Teatro de El Ejido con K-Pop

Es el primer musical original de este estilo

J. C.

El Ejido

Martes, 24 de marzo 2026, 12:04

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El primer musical original de K-POP, 'Las Guardianas del Ritmo', llegó este domingo a El Ejido, ofreciendo al público una experiencia escénica innovadora y ... vibrante. Inspirado en la estética de las grandes producciones y en el universo visual del film 'IDOLS - La Revolución K-Pop', este espectáculo fusiona música, narrativa y un potente despliegue visual para sumergir al espectador en una historia llena de energía, emoción y ritmo.

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ideal 'Las Guardianas del Ritmo' llenan el Teatro de El Ejido con K-Pop

&#039;Las Guardianas del Ritmo&#039; llenan el Teatro de El Ejido con K-Pop